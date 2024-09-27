Konya'daki Roma kalıntılarına turist akını olacak! Turizme kazandırılıyor
KONYA'nın Emirgazi ilçesinde Roma dönemine ait olan Hyde Antik Kenti turizme kazandırılacak. Emirgazi Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu, kentin turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Valiliği’ne gerekli girişimlerde bulunacağını belirterek, “Antik kent, kaynaklara göre Roma döneminde, dini açıdan merkez şehirleri arasında olduğu düşünülüyor’’ dedi.
DHA
• 27 Eylül 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
DHA
• 27 Eylül 2024 - 10:30 • Son Güncelleme: