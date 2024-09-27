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GündemKonya'daki Roma kalıntılarına turist akını olacak! Turizme kazandırılıyor
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Konya'daki Roma kalıntılarına turist akını olacak! Turizme kazandırılıyor

KONYA'nın Emirgazi ilçesinde Roma dönemine ait olan Hyde Antik Kenti turizme kazandırılacak. Emirgazi Kaymakamı Nural Cengiz Yamakoğlu, kentin turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Valiliği’ne gerekli girişimlerde bulunacağını belirterek, “Antik kent, kaynaklara göre Roma döneminde, dini açıdan merkez şehirleri arasında olduğu düşünülüyor’’ dedi.

DHA
• 27 Eylül 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
DHA
• 27 Eylül 2024 - 10:30 • Son Güncelleme:
1Konyadaki Roma kalıntılarına turist akını olacak Turizme kazandırılıyor

Mayıs ayında Emirgazi’ye atanan Kaymakam Nural Cengiz Yamakoğlu, Ekizli ve Öbektaş mahalleleri sınırları içindeki Ali Tepe’de yer alan Hyde Antik Kent’in turizme kazandırılması için planlama yaptıklarını söyledi.

2Konyadaki Roma kalıntılarına turist akını olacak Turizme kazandırılıyor

Kaymakam Yamakoğlu, kentin turizme kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Valiliği’ne gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirterek, şunları söyledi:

3Konyadaki Roma kalıntılarına turist akını olacak Turizme kazandırılıyor

Hyde Antik Kenti, Ekizli ve Öbektaş mahallerimizin ortasında Ali Tepe olarak bilinen bölgede yer almaktadır.

4Konyadaki Roma kalıntılarına turist akını olacak Turizme kazandırılıyor

Bildiğimiz kadarıyla antik kentte henüz, detaylı bir tarihsel araştırma veya koruma amaçlı herhangi bir çalışma yapılmadı.

5Konyadaki Roma kalıntılarına turist akını olacak Turizme kazandırılıyor

Kaynaklara göre Hyde, Roma İmparatoru Antoninus Pius döneminde Kilikia Eyaleti'ne dahil edilmiş ve MS 2'nci yüzyılda Lykaonia Birliği'ne bağlı olarak kendi adına sikke basılmış.

6Konyadaki Roma kalıntılarına turist akını olacak Turizme kazandırılıyor

Antik kent çevresinde; Helenistik ve Roma dönemlerine ait çanak çömlek parçalarına ve mezar yazıtlarına rastlanılmış.

7Konyadaki Roma kalıntılarına turist akını olacak Turizme kazandırılıyor

Roma döneminde başkentte dini toplantılarda temsil edildiğinden dolayı o dönemde dini açıdan merkez şehirleri arasında olduğu düşünülüyor.

8Konyadaki Roma kalıntılarına turist akını olacak Turizme kazandırılıyor

Biz de bu önemli yeri turizme kazandırmayı hedefliyoruz. Bununla ilgili de gerekli girişimlerde bulunacağız.”