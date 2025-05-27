Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKonya'da 30 yıl sonra bir ilk yaşandı! Kadınlar da 'şahinlere' katıldı, şimdi daha güçlüler
HaberlerGündem Haberleri Konya'da 30 yıl sonra bir ilk yaşandı! Kadınlar da 'şahinlere' katıldı, şimdi daha güçlüler

Konya'da 30 yıl sonra bir ilk yaşandı! Kadınlar da 'şahinlere' katıldı, şimdi daha güçlüler

Konya'da 1995 yılında kurulan trafik denetiminde görev yapan motorize şahin ekipleri arasına ilk defa kadın polis memurları katıldı. Gönüllü olarak 4 haftalık zorlu motosiklet sürüş teknikleri eğitiminin ardından kentin ilk kadın şahinleri gece gündüz görevlerini yaparak şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Polis Memuru Kübra Atay, "Motosiklet timlerine alımlar başlamıştı. Daha öncesinde trafik şubenin motosikletleri benim ilgimi çekiyordu. Ben de gerekli şartları sağladığım için başvurdum ve onaylandı. 1 aylık bir kurs sürecim oldu. Bunu da güzel ve başarılı bir şekilde tamamladım" dedi.

KONYA (İHA) -
• 27 Mayıs 2025 - 09:40 • Son Güncelleme:
KONYA (İHA) -
• 27 Mayıs 2025 - 09:40 • Son Güncelleme:
1Konyada 30 yıl sonra bir ilk yaşandı Kadınlar da şahinlere katıldı, şimdi daha güçlüler

Konya'da 1995 yılında kurulan İl Emniyet Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği tarihinde ilk kez 6 kadın polis memuru, motosikletli şahin unsurları olarak göreve başladı.

2Konyada 30 yıl sonra bir ilk yaşandı Kadınlar da şahinlere katıldı, şimdi daha güçlüler

Gönüllü olarak 4 haftalık zorlu motosiklet sürüş teknikleri eğitiminin ardından kentin ilk kadın şahinleri gece gündüz görevlerini yaparak şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlıyor.

3Konyada 30 yıl sonra bir ilk yaşandı Kadınlar da şahinlere katıldı, şimdi daha güçlüler

Trafik denetimi ve yönetiminde görev alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Polis Memuru Kübra Atay, "Motosiklet timlerine alımlar başlamıştı.

4Konyada 30 yıl sonra bir ilk yaşandı Kadınlar da şahinlere katıldı, şimdi daha güçlüler

Daha öncesinde trafik şubenin motosikletleri benim ilgimi çekiyordu. Ben de gerekli şartları sağladığım için başvurdum ve onaylandı. 1 aylık bir kurs sürecim oldu. Bunu da güzel ve başarılı bir şekilde tamamladım" dedi.

5Konyada 30 yıl sonra bir ilk yaşandı Kadınlar da şahinlere katıldı, şimdi daha güçlüler

Aldığı görevden dolayı gurur duyduğunu ifade eden polis memuru Emine Eröz de, "Hem teşkilatın içerisinde görev almak ve aynı zamanda motosikletli şahin timlerinde yer almak öncelikle çok büyük bir gurur.

6Konyada 30 yıl sonra bir ilk yaşandı Kadınlar da şahinlere katıldı, şimdi daha güçlüler

Her zamanki gibi kadının istediğinde her şeyi başarabileceği ve her alanda olabileceğini göstermek gurur verici, tabii aynı zamanda bizim için mutluluk verici. Konya'da daha önce özellikle motosiklet üzerinde kadın görmedikleri için haklı olarak vatandaşlarımız bir şaşkınlık duyuyor. Fakat yine saygıyla devam etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

7Konyada 30 yıl sonra bir ilk yaşandı Kadınlar da şahinlere katıldı, şimdi daha güçlüler

Polislik mesleğinin çocukluk hayali olduğunu anlatan polis memuru Şüheda Tetik, "Kendimin 50 cc'lik ufak bir motosikletim var. Özellikle de emniyet teşkilatının içindeyken bize de böyle bir fırsat sunulmuşken daha büyüğünü denedim, bu şekilde bir motosiklet tutkusu oluşmaya başladı.

8Konyada 30 yıl sonra bir ilk yaşandı Kadınlar da şahinlere katıldı, şimdi daha güçlüler

Bu fırsat sunuldu o şekilde değerlendirmek istedim. Konya'da ilk şahin unsuru olmak bence çok gurur verici bir şey, daha önce görülmemiş bir şey. O yüzden çok gururluyum kendi adıma. Tabii Emniyet Müdürlüğümüz de uygun görürse eğitici kadın olarak şahin unsurları yetiştirmek isterim. Sayımız 6 değil de, 66 olsa daha güzel olur. Konya'da her yerde olmak isteriz" şeklinde konuştu.

9Konyada 30 yıl sonra bir ilk yaşandı Kadınlar da şahinlere katıldı, şimdi daha güçlüler

Şahin unsurlarının şehir içinde görev alarak saha çalışmalarındaki desteklerine değinen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Ömer Yanık, "Motosikletli şahin timlerimiz Konya'da 1995 yılından beri faaliyet gösteriyor.

10Konyada 30 yıl sonra bir ilk yaşandı Kadınlar da şahinlere katıldı, şimdi daha güçlüler

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü bünyesinde kadın personellerimiz bu yıl içinde motosikletli şahin timleri temel eğitimi neticesinde şu andaki toplam sayımız kadın ekiplerin de katılımıyla birlikte toplam şahin unsurumuzun sayısı 36'ya ulaşmış durumda.

11Konyada 30 yıl sonra bir ilk yaşandı Kadınlar da şahinlere katıldı, şimdi daha güçlüler

Motosiklet timlerimizi özellikle şehir içindeki kent genelinde motosiklet kazalarının azaltılmasına yönelik uygulama ve sahada daha hakim ve verimli kullanmak amacıyla şahin timlerimizin artırılması hedefleniyor. Dolayısıyla bu yılki eğitim neticesinde sayımız biraz daha güçlenerek geçen yılın 2 katına çıkmış durumda" dedi.