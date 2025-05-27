Konya'da 30 yıl sonra bir ilk yaşandı! Kadınlar da 'şahinlere' katıldı, şimdi daha güçlüler

Bu fırsat sunuldu o şekilde değerlendirmek istedim. Konya'da ilk şahin unsuru olmak bence çok gurur verici bir şey, daha önce görülmemiş bir şey. O yüzden çok gururluyum kendi adıma. Tabii Emniyet Müdürlüğümüz de uygun görürse eğitici kadın olarak şahin unsurları yetiştirmek isterim. Sayımız 6 değil de, 66 olsa daha güzel olur. Konya'da her yerde olmak isteriz" şeklinde konuştu.