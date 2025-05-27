Konya'da 30 yıl sonra bir ilk yaşandı! Kadınlar da 'şahinlere' katıldı, şimdi daha güçlüler
Konya'da 1995 yılında kurulan trafik denetiminde görev yapan motorize şahin ekipleri arasına ilk defa kadın polis memurları katıldı. Gönüllü olarak 4 haftalık zorlu motosiklet sürüş teknikleri eğitiminin ardından kentin ilk kadın şahinleri gece gündüz görevlerini yaparak şehrin huzur ve güvenliğine katkı sağlıyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görevli Polis Memuru Kübra Atay, "Motosiklet timlerine alımlar başlamıştı. Daha öncesinde trafik şubenin motosikletleri benim ilgimi çekiyordu. Ben de gerekli şartları sağladığım için başvurdum ve onaylandı. 1 aylık bir kurs sürecim oldu. Bunu da güzel ve başarılı bir şekilde tamamladım" dedi.
KONYA (İHA) -
• 27 Mayıs 2025 - 09:40 • Son Güncelleme:
KONYA (İHA) -
• 27 Mayıs 2025 - 09:40 • Son Güncelleme: