Konya, Adana, Bitlis ve Van'dan sonra listeye iki il daha eklendi! Önce beyaz tortu oluştu, sonra yüzlercesi akın etti
İlk haber Adana'dan geldi. Ardından Türkiye'nin kalbi Konya, Van ve Bitlis ile ilgili açıklama yapıldı. Şimdi listeye yeni iki il daha eklendi. Kimse bunu beklemiyordu. Ancak kent sayısının giderek artması tehlikenin boyutunu da ortaya çıkarıyor. Önce beyaz bir tortu oluşuyor ardından sinek popülasyonu artıyor, yüzlercesi aynı alana doluyor.
Uzun süredir gündemde olan iklim krizinin etkileri birçok ilde hissedilmeye başladı. Önce Adana'nın kuraklıkla mücadelesi duyuldu. Uzmanlar Adana ile ilgili önlem alınmazsa geç kalınmış olunacağını açıkladı. İlk olarak tarımın değişmesi gerektiği ve aşırı su tüketimine yol açan ürünlerden vazgeçilmesi gerektiğine dikkat çekildi.
Konya'dan gelen haber ise durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. Su kıtlığı ile birlikte artan zararlılar tarladaki ürünlere ekstra önlemler almayı gerektirdiği için çiftçilerin mesaisi de ikiye katlandı. Öte yandan kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı, kuraklık ve azalan yağışlar Konya Ovas'ını çökertiyor. Binlerce obruğun oluştuğu bölgede uzmanlar, "Artık geri dönüş yok" diyor.
Kuraklık Konya'da obruk oluşumuna neden olurken Van ve Bitlis'te de Türkiye'nin en önemli gölleri kuruyor. Adilcevaz’daki Heybeli Gölü ve Van'da bulunan Tuz gölü tamamen kurudu. Van Gölü kıyılarında ise çekilme rekor seviyeye ulaştı. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan Tuz gölü de kuraklığın pençesinde, her yıl daha da küçülüyor.
Türkiye'nin dört bir yanından kuralıkla ilgili haberler gelirken son olarak Sivas'ta listeye eklendi. Ulaş ilçe merkezinde bulunan ve 2016 yılında 'Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan' ilan edilen Ulaş Gölü, başta nesli tükenme tehlikesi altındaki elmabaş patka ördeği olmak üzere sakarmeke, yeşilbaş ördek, angut, uzunbacak, flamingo gibi çeşitli kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl su seviyesindeki azalma nedeni ile kuraklık sinyali veren göl, baharda yağışlarla birlikte normale döndü. Bu yıl yağışların fazlalığıyla bahar aylarında tekrar doluluğa ulaşan göl ilçe sakinlerini de sevindirdi. Göl ile birlikte çevresinde göçmen kuşların üreme alanı olarak kullandığı sulak alanlar da suyla doldu. Mayıs ayı içerisinde başta flamingolar olmak üzere göçmen kuşların da bölgeye geldiği gözlendi.
Kar yağışları ve ardından bahar dönemindeki yağmurlarla normal görüntüsüne dönen gölün, sıcakların etkisi ve su kaynaklarının azalmasıyla yeniden çekilmeye başladığı görüldü. Gölün ilçe merkezi tarafında yer alan kıyıdan su 100 metre civarında çekilirken, zeminde derin çatlaklar oluştu. Gölün yanında yer alan ve özellikle flamingoların kullandığı sulak alan da tamamen kurudu. Alanda beyaz bir tortu oluştu. Sulak alandaki kuruma ve göldeki su azalması nedeniyle flamingoların da bölgeden ayrıldığı gözlendi. Henüz yaz aylarının başlarında görülen göldeki ani çekilme, kuraklık tehlikesini gündeme getirdi. Aynı bölgede 40 gün arayla havadan çekilen görüntüler de tehlikeyi gözler önüne serdi. Göl kenarında oluşan bataklığa benzer görüntü nedeniyle de bölgede sinek popülasyonu artarken, bu durum ziyaretçi sayısının da azalmasına yol açtı.Göl suyunun çekilmesinde yağışların kesilmesi, kaynak sularının azalması ve tarımsal sulama faaliyetlerinin etkili olduğu değerlendiriliyor.
Kuraklığın pençesinde olan diğer bir ilde Bursa. İznik ilçesinde yaşanan kuraklık, gölün suyunu korkutucu seviyeye düşürdü. İznik Gölü’nün en büyük iskelesi ise tamamen karaya oturdu.Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan İznik Gölü'nde, yaz aylarında binlerce kişinin serinlemek için tercih ettiği gölün suyu çekilmesi insanları tedirgin etti. Korkunç boyuttaki çekilmeyle birlikte bölgedeki canlı popülasyonunu ve turizmi de tehdit eder boyuta ulaştı. Herkesin gün batımı için akın ettiği iskele ise, eski ihtişamı kaybederek adeta çayır ve bataklık haline geldi.Emekli öğretmen Suat Yıldız, "Biraz önce iskelenin çevresini yürüyerek dolaştım. Su benim diz kapağıma bile gelmemektedir. İskeleye oturduğumda ayaklarının suya değdiği dönemleri biliyorum. Aynı zamanda kıyıdaki faciayı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.İnsanlar şimdiler de bu korkutucu tablo karşısında alınabilecek önlemleri düşünmeye başladı