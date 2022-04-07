Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Tuzla'da 16 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Geçen hafta komşuları ile yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık olduğu için haberlere konu olan D.Ç.'ye ait olduğu belirtilen dairede çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılırken, dairenin sahibi D.Ç. ifadesi için emniyete götürüldü.
DHA
• 07 Nisan 2022 - 07:16 • Son Güncelleme:
DHA
• 07 Nisan 2022 - 07:16 • Son Güncelleme:
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