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    YaşamKomşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
    HaberlerYaşam Haberleri Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
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    Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı

    Tuzla'da 16 dairenin bulunduğu 3 katlı binanın giriş katında yangın çıktı. Geçen hafta komşuları ile yaşadığı sorunlar nedeniyle davalık olduğu için haberlere konu olan D.Ç.'ye ait olduğu belirtilen dairede çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırılırken, dairenin sahibi D.Ç. ifadesi için emniyete götürüldü.

    DHA
    • 07 Nisan 2022 - 07:16 • Son Güncelleme:
    DHA
    • 07 Nisan 2022 - 07:16 • Son Güncelleme:
    1Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
    2Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
    3Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
    4Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
    5Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
    6Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
    7Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı
    8Komşularının kabusu olan kadının yaşadığı binada yangın; 5 kişi hastaneye kaldırıldı

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