Kocaeli'nde lise öğrencisi Elif, Kuzey Kutbu'na gidip keşfetti! Devrim yaratacak proje

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Kendisinin yanı sıra iki lise öğrencisinin daha katıldığı deniz örneklemesi çalışmalarından tecrübe edinen Demir, hayalini kurduğu kimya ve biyoloji mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra bilim insanı olarak dünya çapında başarılar elde etmek istiyor.



Elif Berra Demir, AA muhabirine, buzulların çok farklı bir ortama sahip olduğunu söyledi.



Kutup suyu içinde biyoplastik ambalaj atığını test etmeye çalıştığını ve aldığı su örnekleri üzerinde biyoplastiği çözündürerek denemeler yaptığını anlatan Demir, "Aldığım su örneklerinin bir kısmını işlem yapmadan, diğer kısmını içerisinde biyoplastiğimi çözündürerek analizlerini yapmak için ülkemize getirdim. Burada karakterizasyon işlemleri yaparak hangi bileşenlerin suya geçtiğini, zararlı olup olmadığını, suda çözülme sürecini incelemeyi planlıyorum. Bu verilerle yeni bir makale veya bildiri, dergilere yazı yazmayı planlıyorum." dedi.