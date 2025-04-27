Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı! Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Çevremde dokuma yapan son kişi vefat ettikten yıllar sonra kızım 7 yaşındayken 'Anne ben onlardan istiyorum.' dedi. O zamanlar çocuktur her şeyi ister diye düşündüm ama 13-14 yaşlarına geldiğinde 'Anne ben bu kıyafetlerden istiyorum, bana da yapar mısın?' dediğinde 'Dokuyan kimse kalmadı, dokutturamayız.' dedim. Etamin yapanlar var, onlara yaptırmak istedim ama istemedi."