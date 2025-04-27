Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı! Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor
Sakarya'da yaşayan Esma Yıldız, kızının yöresel kıyafet isteğiyle başladığı kınalı dokuma sanatını eğitim ve tanıtım faaliyetleriyle yaşatmaya çalışıyor. Kızının elbise isteğini yerine getirerek meslek sahibi olan Yıldız, 'Kızımın 'Bu dokumalar bizim kimliğimiz.' demesini dikkate alarak araştırmaya başladım. Sandıklarımızda geleneksel kıyafetlerimiz ve dokumalarımız var. Şu an bile düğünlerimizde giyiyoruz. Çevremde dokuma yapan son kişi vefat ettikten yıllar sonra kızım 7 yaşındayken 'Anne ben onlardan istiyorum.' dedi. O zamanlar çocuktur her şeyi ister diye düşündüm ama 13-14 yaşlarına geldiğinde 'Anne ben bu kıyafetlerden istiyorum, bana da yapar mısın?' dediğinde 'Dokuyan kimse kalmadı, dokutturamayız.' dedim. Etamin yapanlar var, onlara yaptırmak istedim ama istemedi' dedi.
AA
• 27 Nisan 2025 - 10:37 • Son Güncelleme:
AA
• 27 Nisan 2025 - 10:37 • Son Güncelleme: