Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemKızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı! Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor
HaberlerGündem Haberleri Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı! Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı! Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Sakarya'da yaşayan Esma Yıldız, kızının yöresel kıyafet isteğiyle başladığı kınalı dokuma sanatını eğitim ve tanıtım faaliyetleriyle yaşatmaya çalışıyor. Kızının elbise isteğini yerine getirerek meslek sahibi olan Yıldız, 'Kızımın 'Bu dokumalar bizim kimliğimiz.' demesini dikkate alarak araştırmaya başladım. Sandıklarımızda geleneksel kıyafetlerimiz ve dokumalarımız var. Şu an bile düğünlerimizde giyiyoruz. Çevremde dokuma yapan son kişi vefat ettikten yıllar sonra kızım 7 yaşındayken 'Anne ben onlardan istiyorum.' dedi. O zamanlar çocuktur her şeyi ister diye düşündüm ama 13-14 yaşlarına geldiğinde 'Anne ben bu kıyafetlerden istiyorum, bana da yapar mısın?' dediğinde 'Dokuyan kimse kalmadı, dokutturamayız.' dedim. Etamin yapanlar var, onlara yaptırmak istedim ama istemedi' dedi.

AA
• 27 Nisan 2025 - 10:37 • Son Güncelleme:
AA
• 27 Nisan 2025 - 10:37 • Son Güncelleme:
1Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Makedonya göçmeni ailenin kızı, 3 çocuk annesi 54 yaşındaki Yıldız, kızının düğünlerde ve festivallerde görüp beğendiği geleneksel kıyafetlerden istemesi üzerine 10 yıl önce bu işin eğitimini almaya karar verdi.

2Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Halk eğitim kursunda dokuma sanatını öğrenen Yıldız, kendini Balkan motifleri konusunda geliştirmek istedi.

3Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Yıldız, Tekirdağ'da bulunan oğlunu 2019 yılında ziyarete gittiği sırada katıldığı kültür gezisinde tanıştığı dokuma ustasından bu yönde eğitim aldı.

4Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Yaptığı eserleri Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü'nde sergilenen Yıldız, oğlunun yanında kalarak 1 yıl burada çalıştı. Daha sonra Sakarya'ya dönen Yıldız, çalışmalarını burada sürdürdü.

5Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, yok olma tehlikesi altındaki geleneksel sanatları icra eden "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları"na verilen "Sanatçı Tanıtım Kartı"na bu yıl layık görülen Yıldız, kınalı dokuma sanatının yaşatılması için tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra Adapazarı Halk Eğitim Merkezi ile 4 yıl önce açtığı atölyesinde eğitim veriyor.

6Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Esma Yıldız, AA muhabirine, dokumaya gönül verdiğini söyledi. Dokumanın kültürel miras olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti: "Kızımın 'Bu dokumalar bizim kimliğimiz.' demesini dikkate alarak araştırmaya başladım. Sandıklarımızda geleneksel kıyafetlerimiz ve dokumalarımız var. Şu an bile düğünlerimizde giyiyoruz.

7Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Çevremde dokuma yapan son kişi vefat ettikten yıllar sonra kızım 7 yaşındayken 'Anne ben onlardan istiyorum.' dedi. O zamanlar çocuktur her şeyi ister diye düşündüm ama 13-14 yaşlarına geldiğinde 'Anne ben bu kıyafetlerden istiyorum, bana da yapar mısın?' dediğinde 'Dokuyan kimse kalmadı, dokutturamayız.' dedim. Etamin yapanlar var, onlara yaptırmak istedim ama istemedi."

8Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Yıldız, bunun üzerine kendisinin bu işi öğrenmek istediğini dile getirerek, aldığı eğitimlerle kınalı dokuma alanında ustalaştığını kaydetti.

9Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Sanatın yaşatılması için eğitim ve tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü anlatan Yıldız, "Sakarya'da ve Kırklareli'nde kınalı dokumayı tanıttım. Türkiye çapında bunu yapmak istiyorum.

10Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığından gelip gördüklerinde dokumalarımı çok beğendiler ve İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nde de ürünlerimiz sergilendi.

11Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen 'Türkiye Dokuma Atlası' projesinde yer almayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

12Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Kızı Ayşe Nur Yıldız da çocukluğundan itibaren etnik desenlere, kültürel motiflere ve müziklere ilgi duyduğunu belirtti.

13Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Anne ve babası tarafından kültürel değerlerin korunması gerektiği bilinciyle yetiştirildiklerini aktaran Yıldız, "Ortaokul zamanlarında babamın aldığı heybeyi okul çantası olarak kullanıyordum. El emekleriyle üretilmiş, kültürel motiflerle donatılmış kıyafetleri ve çantaları kullanmayı hep seviyorum." dedi.

14Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Yıldız, çocukken ananesinden kalan kıyafetlerin ilgisini çektiğini, düğünlerde giyildiğinde hayranlıkla baktığını, büyüdüğünde giymek için heveslendiğini anlatarak, annesinden çeyiz yerine yöresel kıyafet istediğini kaydetti.

15Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Annesinin aldığı eğitimle yapımını öğrendiği kıyafeti ilk giydiğinde mutluluk yaşadığını dile getiren Yıldız, "Gerçek motiflerle benim için yapılmış özel kıyafeti giymek beni çok mutlu etti. Bir kıyafeti alıp giymek gibi değil, kıyafetleri giyme ve saçlarını örme şekli farklı.

16Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Kıyafeti giymemde annemin halası bana yardımcı olmuştu. Kıyafetleri giymek yaklaşık 1,5 saat sürüyor. Kıyafeti giydiğimde çok farklı bir dünyaya gitmiştim." ifadelerini kullandı.

17Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Yıldız, kültürel mirasın bu zamana kadar korunabilmesinin değerli olduğunu vurgulayarak, gelecek kuşaklara da aktarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

18Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Avukat Emine Topçu ise hobi olarak başladığı kınalı dokuma kursunda kendini bulduğunu, geleceğe yönelik çalışmalar yapmak istediğini söyledi.

19Kızının istediği şey onu meslek sahibi yaptı Şimdi hem üretiyor hem de eğitim veriyor

Öğreticisi Esma Yıldız ile keyifli vakit geçirdiğini belirten Topçu, "Hayallerimi gerçekleştirmek için buraya geldim. Hayallerim arasında geleneksel ne varsa onu yapmak vardı. Dokuma tezgahı satın aldım, hem evde hem de burada boş zamanlarımda dokuma yapıyorum. Duruşmadan çıkıp buraya gelip dokuma yapıyorum. Daha sonra gece yarılarına kadar evde dosya inceliyorum." diye konuştu.