Kızını 43 dakika geç götürünce hapis cezası aldı!

'BU CEZA ÇOCUĞUMA KESİLDİ'





Nazlı Zeynep A., "Bu görüşler kolluk kuvveti ve sosyal hizmetler yetkilisi eşliğinde oluyor. Normalde saat 09.00'da teslim ediyorum. O gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü’nden arayan görevli görüş saatini 10.00 olarak bildirdi. Biz 09.43'te oradaymışız. Ben tek başına çocuğuna bakan bir anneyim. Yolda çocuğumun başına bir şey gelmiş olabilir, çocuğumun ateşi çıkabilir, çocuğum hastalanabilir. Yani her şey olabilir. Araba arızalanabilir. İnsan bir arayıp, 'Geliyor musunuz gelmiyor musunuz?' diye sorar. Hiç kimse aramıyor, sormuyor. Tutanak tutup, gidiyorlar. Sosyal hizmetler yetkilimiz, onların sosyal hizmetler yetkilisini aradığında gittiklerini öğrendik. Mahkemeye çıktığımda savunmamı yapabilmem için geldiğimize ilişkin görüntü kayıtlarımızı istedik. Benim saat 10.00'da gelmemi söyleyen adli destek yöneticisinin telefon görüşme kayıtlarını talep ettik. Şu anda 3 günlük zorlama hapsi kararı çıkartıldı aleyhimde. 2 haftalık itiraz süresi var ve itirazımızı yapıyoruz. Biz gittik, 1,5 saat çocuğumla birlikte bekledik. Bu bana değil, çocuğuma verilmiş bir ceza. Çok zor bir şekilde elde etmiş olduğum gözetimli görüş hakkımı zora düşürecek hiçbir şey yapmayacağım aşikar."



'MÜVEKKİLİM ARANMAMIŞ BİLE'



Nazlı Zeynep A.'nın avukatı Meltem Banko ise karara itiraz için girişimleri başlattıklarını söyleyerek, "Müvekkilim burada belirlenen yere belirlenen süre içerisinde gitmiş. Bununla ilgili kamera kayıtları da mevcut. Bayram günü taksi bulabildi mi? Çocuk uyanabildi mi? Çocuk kalkabildi mi? Bu süreci idrak edebildi mi? Zaten görüşe zorla götürüyor. Çocuğun babayla görüşme arzusu hiç yok. Anne tamamen çocuğu babayla görüştürmek için teşvik ediyor ve zorla kaldırıyor, götürüyor. Herhangi bir şekilde mücbir sebeple müvekkil oraya geç gitmiş olabilir. O zaman çocuğunu geç alabilir. Bindiği vasıta kaza yapmış olabilir. Ne yapacağız tutuklayacak mıyız? Bütün bunlara bakmaksızın 'Geliyor musunuz?' diye bir telefon dahi açılmaksızın bir tutanakla müvekkilim 3 günlük disiplin hapsiyle karşı karşıya kalıyor. Müvekkilim aranmamış bile. İlgili personelin araması gerekirdi. Bu hakkaniyete aykırı kararın ve bu ve bunun gibi uygulamaların ivedilikle değiştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)