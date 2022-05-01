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MagazinKıvanç Tatlıtuğ: Başak'ı çok sevmek yetmedi, her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim
HaberlerMagazin Haberleri Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ı çok sevmek yetmedi, her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim
• 01 Mayıs 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:

Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ı çok sevmek yetmedi, her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim

Mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer iklisi, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çiftten Tatlıtuğ, L'Officiel dergisine yaptığı açıklamada eşine olan sevgisini anlattı. Oyuncunun sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

• 01 Mayıs 2022 - 11:35 • Son Güncelleme:
1Kıvanç Tatlıtuğ: Başakı çok sevmek yetmedi, her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim
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2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törele nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti. Doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.

2KIVANÇTAN İLK AÇIKLAMA

KIVANÇ'TAN İLK AÇIKLAMA

Yakışıklı oyuncu, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.

3DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU

"DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"

Sonrasında ise dijital bir platformda yayınlanan 'Yakamoz S-245'te rol alan Tatlıtuğ, yönetmenler Tolga Karaçelik, Umut Aral ve oyuncular Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ile birlikte dizinin yayına girişini bir yemekle kutlamıştı. Ekip, Maslak'ta basına kapalı olarak gerçekleşen yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

4Kıvanç Tatlıtuğ: Başakı çok sevmek yetmedi, her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim

Babalık sevinci yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, şu ifadeleri kullanmıştı: Bir erkek çocuğumuz dünyaya geldi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Eşim Başak çok sağlıklı, oğlumuz da çok sağlıklı. İki gün hastanede kaldık, sonrasında taburcu olduk, evladımızı aldık ve evimize geçtik. Şu an annelik ve babalık provaları. Tabii evin şekli şemalı otomatik olarak değişti. Dünyanın en güzel duygusu. Kelimelerle tarif edilmez çünkü kıyaslayacak bir şey yok.

5İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR

"İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR"

Kurt Efe ismi sosyal medyada da gündem olmuştu. Bu konu hakkında ise ünlü oyuncu, "Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" şeklinde konuşmuştu.

6Kıvanç Tatlıtuğ: Başakı çok sevmek yetmedi, her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim

Ünlü çiftin, oğullarına 'Kurt Efe' adını verecekleri doğumdan önce ortaya çıkmıştı. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah'la paylaştığı projeden esinlendiği belirtilmişti.

7EŞİNE AŞKINI ANLATTI

EŞİNE AŞKINI ANLATTI

Tüm bunların arından Kıvanç Tatlıtuğ, L'Officiel dergisine özel açıklamalarda bulunarak, 6 yıl önce dünyaevine girdiği eşi Başak Dizer'e aşkını anlattı.

8Kıvanç Tatlıtuğ: Başakı çok sevmek yetmedi, her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim

"Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi" diyen Tatlıtuğ, sözlerine şöyle devam etti:

9Kıvanç Tatlıtuğ: Başakı çok sevmek yetmedi, her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim

Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele.

10İNANILMAZ

"İNANILMAZ"

Oyuncunun bu sözleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturarak; "Erkekler Kıvanç ve diğerleri diye ikiye ayrılıyor artık", "Bir insan hem yakışıklı, hem yetenekli, hem sempatik, hem de nasıl bu denli romantik ve iyi bir eş olabiliyor, inanılmaz" ve "Başak kadar şanslı olamadık" gibi yorumlar aldı.

11YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

YORUM VE BEĞENİ YAĞDI

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, doğumdan birkaç gün önce eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Yakışıklı oyuncunun, "O aynı rüzgar gibi" notunu düştüğü ve nazar boncuğu emojisi eklediği gönderi, 600 binden fazla beğeni almıştı.

12Kıvanç Tatlıtuğ: Başakı çok sevmek yetmedi, her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim

Özge Özpirinçci, Ali Sürmeli, Ece Yörenç, Kıvanç Kasabalı, Songül Öden, Tolga Karaçelik, Sedef Avcı, Berk Erçer ve Hilal Saral gibi ünlü isimler, gündem olan gönderiye tebrik mesajları yazmıştı.

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