Kıvanç Tatlıtuğ: Başak'ı çok sevmek yetmedi, her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim
Mutlu bir evlilik sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer iklisi, geçtiğimiz günlerde ilk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Ünlü çiftten Tatlıtuğ, L'Officiel dergisine yaptığı açıklamada eşine olan sevgisini anlattı. Oyuncunun sözleri, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te sadece 40 kişi katıldığı bir törele nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe, 15 Nisan tarihinde dünyaya gelmişti. Doğuma giren oyuncu, gözyaşlarını tutamamış; altın saçlı Kurt Efe'nin adeta babasının kopyası olduğu öğrenilmişti.
KIVANÇ'TAN İLK AÇIKLAMA
Yakışıklı oyuncu, bebeğinin dünyaya gelmesinin ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür etmişti: Kurt Efe'mizi sağlıkla kucağımıza aldık çok şükür. Mutluluğumuz tarifsiz. İsteyen herkese nasip olsun. Başak ve ben tüm güzel dileklerinize çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.
"DÜNYANIN EN GÜZEL DUYGUSU"
Sonrasında ise dijital bir platformda yayınlanan 'Yakamoz S-245'te rol alan Tatlıtuğ, yönetmenler Tolga Karaçelik, Umut Aral ve oyuncular Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı, Hakan Salınmış ile birlikte dizinin yayına girişini bir yemekle kutlamıştı. Ekip, Maslak'ta basına kapalı olarak gerçekleşen yemek sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.
Babalık sevinci yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, şu ifadeleri kullanmıştı: Bir erkek çocuğumuz dünyaya geldi. Allah isteyen herkese nasip etsin. Eşim Başak çok sağlıklı, oğlumuz da çok sağlıklı. İki gün hastanede kaldık, sonrasında taburcu olduk, evladımızı aldık ve evimize geçtik. Şu an annelik ve babalık provaları. Tabii evin şekli şemalı otomatik olarak değişti. Dünyanın en güzel duygusu. Kelimelerle tarif edilmez çünkü kıyaslayacak bir şey yok.
"İKİ İSMİN DE BİZİM İÇİN ANLAMI VAR"
Kurt Efe ismi sosyal medyada da gündem olmuştu. Bu konu hakkında ise ünlü oyuncu, "Eşim Başak zaten açıklama yapmıştı. Her iki ismin de bizim için anlamı var. Çok severek koyduk. Sağlıklı, sıhhatli yaşasın. Vatana millete ve anasına babasına hayırlı evlat olsun" şeklinde konuşmuştu.
"İNANILMAZ"
Oyuncunun bu sözleri, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturarak; "Erkekler Kıvanç ve diğerleri diye ikiye ayrılıyor artık", "Bir insan hem yakışıklı, hem yetenekli, hem sempatik, hem de nasıl bu denli romantik ve iyi bir eş olabiliyor, inanılmaz" ve "Başak kadar şanslı olamadık" gibi yorumlar aldı.
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, doğumdan birkaç gün önce eşinin göbeğini öptüğü fotoğrafı 3.8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı. Yakışıklı oyuncunun, "O aynı rüzgar gibi" notunu düştüğü ve nazar boncuğu emojisi eklediği gönderi, 600 binden fazla beğeni almıştı.