Kısırlığa neden oluyor! Fast food, kahve tüketimi, sıcak duş...

"Günlük hayattaki alışkanlıklar riski artırıyor"

Başta glütensiz beslenme olmak üzere günlük hayattaki birçok faktörün infertilite riskini artırdığına değinen Op. Dr. Aldemir, "Glütene olan duyarlılık sebebiyle ortaya çıkan bir sindirim bozukluğu olan çölyak hastalığı, erkeklerde kısırlığa sebep olabilir. Glütensiz bir diyet uygulanması ile doğurganlık artırılabilir. Obezite de vücudun hormon dengesini bozarak kısırlığa neden olabilir. Bol miktarda kahve tüketmek sperm üretiminde bozulmaya neden olabilir. Fast food tarzı beslenme de sperm üretimini bozabilir. Uzun süreli bilgisayar veya monitör başında oturmak, uzun süreli masa başı işleri veya işten dolayı oluşabilecek stres kısırlık riskinizi artırabilir. Egzersiz çok aşırı yapılırsa hormon üretimini baskılaması nedeniyle kısırlığa neden olabilir. Uzun süre bisiklet sürmek kısırlığa neden olabilir. Sürekli dar pantolon giymek infertiliteye neden olabilir. Çok sıcak ortamda çalışmak ya da sıcak su ile duş almak testisin ısısını artırarak sperm üretimini bozabilir. Saunaların veya sıcak banyoların sıklıkla kullanılması, geçici olarak sperm sayınızı azaltabilir" ifadelerini kullandı.