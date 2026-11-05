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Kış lastiği için geri sayım başladı! Lastikçiler taleplere yetişemiyor

05.11.2026 - 14:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde Trakya'da lastik satış ve değişim noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Kış hazırlıklarını tamamlamak isteyen sürücüler lastikçilere akın ederken, işletmeler artan taleplere yetişmekte zorlanıyor.

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1Kış lastiği için geri sayım başladı! Lastikçiler taleplere yetişemiyor

Trakya'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla satış yerleri ve tamirciler yoğunluk yaşıyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde ticari ve hususi araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastik satışı ve değişimi yapan işletmelerde yoğunluk oluşturdu.

2Kış lastiği için geri sayım başladı! Lastikçiler taleplere yetişemiyor

Kırklareli'nde randevu sistemiyle çalışan lastikçiler taleplere yetişmekte güçlük çekiyor. Kentte lastik dükkanı işleten Emrah El, yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Sürücülerin kış lastiği uygulamasına duyarlı olduklarını ifade eden El, mesailerini gece gündüz sürdürdüklerini kaydetti.

3Kış lastiği için geri sayım başladı! Lastikçiler taleplere yetişemiyor

El, uygulamanın başlamasına 2-3 gün kala ise yoğunluğun daha da artmasını beklediklerini kaydetti.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor.

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