Kış lastiği için geri sayım başladı! Lastikçiler taleplere yetişemiyor

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Trakya'da şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması dolayısıyla satış yerleri ve tamirciler yoğunluk yaşıyor. Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde ticari ve hususi araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, lastik satışı ve değişimi yapan işletmelerde yoğunluk oluşturdu.