Kış erken geliyor, havalar soğuyacak şiddetli olacak! İstanbul dahil birçok ile uyarı geldi

Örneğin Copernicus'tan yapılan açıklamaya göre Ağustos 2024, 1991-2020 referans ortalamasının 0,71 derece üzerine çıkarak küresel olarak en sıcak ağustos ayı oldu. Haziran-Ağustos 2024 için dünya genelinde ölçülen sıcaklık ise 1991-2020 ortalamasını 0,69 derece, Haziran–Ağustos 2023'teki rekoru ise 0,66 derece geçti. Böylece bu yaz, küresel ölçekte 'en sıcak yaz' olarak nitelendirildi.