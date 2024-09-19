Kış erken geliyor, havalar soğuyacak şiddetli olacak! İstanbul dahil birçok ile uyarı geldi
Havalar soğuyor, kış erken geliyor. El Nino döneminin sona ermesinin ardından eylül ayıyla birlikte La Nina hava olayının etkili olduğu döneme girildi. Bu durum, ülkemiz de dahil olmak üzere birçok bölgede yağış rejiminde değişiklikler gözlemlenmesine neden oldu. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir ile bu yıl La Nina’nın getireceği hava koşullarını, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının düşüp düşmeyeceğini ve ekim ayında sonbaharın tam olarak hissedilip hissedilmeyeceği hakkında bilgi verdi. Öte yandan İstanbul ve birçok il için uyarı geldi. İşte detaylar...
• 19 Eylül 2024 - 09:03 • Son Güncelleme:
• 19 Eylül 2024 - 09:03 • Son Güncelleme: