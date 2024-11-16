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GündemKış ayında Antalya'da deniz keyfi! Hava sıcaklığı rekor kırdı
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Kış ayında Antalya'da deniz keyfi! Hava sıcaklığı rekor kırdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, yurt genelinde kış gelmesine rağmen tatilciler denizin keyfini çıkarıyor.

İHA
• 16 Kasım 2024 - 07:52 • Son Güncelleme:
İHA
• 16 Kasım 2024 - 07:52 • Son Güncelleme:
1Kış ayında Antalyada deniz keyfi Hava sıcaklığı rekor kırdı

Alanya ilçesinde kasım ayının başından beri hava sıcaklığının 25 derece ile normalin üstünde seyretmesi tatilcilerin yüzünü güldürdü.

2Kış ayında Antalyada deniz keyfi Hava sıcaklığı rekor kırdı

Yurt gelinde gardıroptan kışlıklar çıkarken, Alanya'da tatilciler güneşli havanın keyfini sürüyor.

3Kış ayında Antalyada deniz keyfi Hava sıcaklığı rekor kırdı

Hava sıcaklıklarının yaz aylarını aratmadığı ilçede güzel havanın ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler kendilerini plajlara atıyor. Bazı tatilciler güneşin keyfini alırken bazıları ise denize olta atarak balık tutarak vakitlerini geçiriyor.

4Kış ayında Antalyada deniz keyfi Hava sıcaklığı rekor kırdı

Damlataş Kleopatra Plajı'nda cankurtaran olarak çalışan Mümin Solmaz, "15 Kasım itibariyle sezonu kapattık. Sezon bu sene çok iyi geçti. Fazla dalga çıkmadı, iyi geçti turizm açısından" şeklinde konuştu.