Kimse bilmiyor ama hepsi kimlik sayılıyor! İşlem yapılmazsa tazminat hakkı doğuyor
Tapu işlemlerinden noter işlemlerine, okul kayıtlarından banka işlemlerine kadar pek çok işlem, nüfus cüzdanı olmadan da hallediliyor ama kimse bu detayları bilmiyor. Resmi işlemlerde görevliler kabul edilmiyor dese de mevzuata göre üzerinde TC kimlik numarası bulunan pek çok resmi belge nüfus cüzdanı olarak kullanılabiliyor. İlgili yönetmelik ve tüzüklerde hangi belgelerin kimlik yerine geçtiğini tek tek anlatan Avukat Cansen Erdoğan, Danıştay kararını hatırlatarak, “Belirtilen belgelerden biri ile resmi işlem yapılmaması durumunda tazminat hakkı doğuyor” dedi.
• 03 Haziran 2024 - 07:01 • Son Güncelleme:
• 03 Haziran 2024 - 07:01 • Son Güncelleme: