Kimse bilmiyor ama hepsi kimlik sayılıyor! İşlem yapılmazsa tazminat hakkı doğuyor

Peki çok kişi bilmiyor ama evlilik cüzdanı ile bile resmi birçok işinizi halledebilirsiniz. Öte yandan yukarıda saydığımız bu belgeler, tapu işlemlerinden noterlik işlemlerine, okul kayıtlarından seçimlere kadar tüm resmi işlemlerde kullanılabiliyor. Sorunun başladığı yer ise tam burası. Çünkü basın kartı gibi kimliklerle resmi işlemler yaptırmak istendiğinde TC. Kimlik kartı isteniyor. Peki bu belgeler nerelerde geçiyor? Tüm işlemler bu belgelerle yapılabiliyor mu? Avukat Cansen Erdoğan çok az kimsenin bildiği detayları anlattı.