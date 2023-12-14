Kimliğini yenilemeyenler dikkat! Tapuda yeni dönem başladı: 'Çipli kimlik kartınızın mutlaka olması gerekiyor'

TAPU DEVRİNDE GÜVENİLİR ALTYAPIYLA İŞLEM

Yeni sistemle ilgili bilgi veren İsmail Özcan, “Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS), yeni nesil kimlik kartının yetkili kurum Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verildiği, kişinin ibraz edilen kartın sahibi olduğu, kişinin kimlik doğrulama sırasında hizmet verilen yerde bulunduğu ve kimlik doğrulama işleminin nerede, ne zaman, kim tarafından ve niçin gerçekleştirildiği gibi verileri tutan ve bu çerçevede kişileri doğrulayan bir sistemdir.