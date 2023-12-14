Kimliğini yenilemeyenler dikkat! Tapuda yeni dönem başladı: 'Çipli kimlik kartınızın mutlaka olması gerekiyor'
Tapuda yeni dönem başladı. Artık Türkiye genelinde kullanılıyor. Yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi (EKDS) devreye alındı. Peki bu sistemin vatandaşa yansıması nasıl olacak, neler değişecek? Eski kimlikle işlem yapılabilecek mi? Tapu müdürlüklerine gidecek vatandaşlar için çok önemli uyarı geldi. İşte detaylar…
VATAN ÖZEL
• 14 Aralık 2023 - 07:14 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 14 Aralık 2023 - 07:14 • Son Güncelleme: