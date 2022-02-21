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MagazinKim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum! Bir anda ağlamaya başladı!
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• 21 Şubat 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum! Bir anda ağlamaya başladı!

'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'yla konuşmaya başlayınca ağlamaya başladı. Durum karşısında şaşıran İmirzalıoğlu, yarışmacı Melisa Şimşek'i sakinleştirmek için "Heyecan seni güzelleştiriyor" dedi.

• 21 Şubat 2022 - 10:54 • Son Güncelleme:
1Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum Bir anda ağlamaya başladı
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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'in 20 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümüne katılan Melisa Şimşek, sosyal medyada gündem oldu.

2Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum Bir anda ağlamaya başladı

19 yaşındaki Melisa Şimşek isimli yarışmacı ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu karşısında görünce çok heyecanlandı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

3Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum Bir anda ağlamaya başladı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine ilginç anlar yaşandı ve ağlamaya başlayarak konuşmakta zorluk çeken Melisa Şimşek'i sakinleştirmek ise Kenan İmirzalıoğlu'na düştü.

4Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum Bir anda ağlamaya başladı

Yarışmacının heyecanlandığını gören Kenan İmirzalıoğlu, "Heyecan seni güzelleştiriyor. Hiçbir endişen olmasın" diyerek yarışmacının heyecanını dindirmek istedi. Ancak bu sözler genç yarışmacıyı daha çok heyecanlandırdı.

5ELİNDEN GELENİ YAPTI

ELİNDEN GELENİ YAPTI

Programın kesilmesini isteyen yarışmacıya Kenan İmirzalıoğlu nefes kontrolü yaptırdı. Derin nefes almasını isteyen İmirzalıoğlu, yarışmacıyla birlikte nefes alıp verdi. Melisa Şimşek sonunda sakinleşince yarışma başladı.

6KENAN IŞIKIN SON DURUMU

KENAN IŞIK'IN SON DURUMU

2014 yılında spor sonrası saunaya giren 'Kim Milyoner Olmak İster?' adlı yarışmanın sunucusu Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

7Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum Bir anda ağlamaya başladı

Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen 74 yaşındaki Kenan Işık, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı. Dört saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

8KENAN IŞIK BIRAKTIĞINIZ GİBİ

"KENAN IŞIK BIRAKTIĞINIZ GİBİ"

Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin yakın arkadaşı Ozan Zeybek bilgi verdi. A Spor'da konuşan Zeybek, usta sanatçının sağlık durumunu anlattı. Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

9Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum Bir anda ağlamaya başladı

"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."

10VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR

'VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR'

Öte yandan iki yıl önce Yüksel Altuğ, Kenan Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurmuş ve "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz" demişti.

11Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum Bir anda ağlamaya başladı

Aytuğ, sözlerine; "Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" diye devam etti.

12EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

EŞİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bu haberlerin ardından Beril Işık, eşi Kenan Işık'ın sağlık durumuyla ilgili yazılı açıklama yapmış ve "Kenan'ın durumunda o zamandan bu yana önemli bir değişiklik olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

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