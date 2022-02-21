Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında şaşırtan durum! Bir anda ağlamaya başladı!
'Kim Milyoner Olmak İster'e katılan genç yarışmacı Kenan İmirzalıoğlu'yla konuşmaya başlayınca ağlamaya başladı. Durum karşısında şaşıran İmirzalıoğlu, yarışmacı Melisa Şimşek'i sakinleştirmek için "Heyecan seni güzelleştiriyor" dedi.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv'de ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster'in 20 Şubat Pazar akşamı yayınlanan bölümüne katılan Melisa Şimşek, sosyal medyada gündem oldu.
"Nisan'da 8 yıl olacak. Ama bakımı çok iyi. Kenan Işık'ı nasıl biliyorsanız öyle. Her gün sakal tıraşı yapılıyor, besin takviyesi alıyor. Yatan hastalarda genellikle yaralar çıkar, zayıflama olur. Ama Kenan Işık bıraktığımız gibi. Çok iyi bakılıyor. Böyle hafızalarda kaldığı gibi. Ailesi tarafından çok iyi bakılıyor."
'VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR'
Öte yandan iki yıl önce Yüksel Altuğ, Kenan Işık'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurmuş ve "Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz" demişti.
Aytuğ, sözlerine; "Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor. Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu" diye devam etti.