Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruyu gördü Türkiye onu tanıdı! Takipçi sayısı iki katına çıkınca fenomen oldu

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74 yaşında sosyal medya fenomeni olan Günay Teyze, "Yarışmaya giderken takipçi sayım 104 bindi. Oradan döndüm. Günde her gün Bin takip alıyorum. Sağ olsun takipçilerim. Demek ki beni sevmişler ki konuşmamdan bir yararlı. Onun için şimdi 190 bine çıktı yarışımdan sonra. Daha da artmasını bekliyorum. Takipçilerim heyecanla izledik dediler. ‘Günay teyze sen bizi bunu yaşattın. Daha bundan gerisi yoktur. Çok mutlu ettin' dediler. Özveriyle yanaştın mı, o işi başaramıyorum diyecek bir yanın yok. Başarırsın. Yeter ki sen ona iki elinle sarıl, gençler hem okusunlar, hem yapsınlar. Bak ben çocukken alıştım yemeklere, şimdi yemek kitabı yazsam yazabilirim. Çünkü her yemek tarifini verebilirim. O kapasitesi var bende. Çok şükür Allah'ım aklımda beyin jimnastiği yapıyorum çocuğum ben bir de buna. Hani ne kadar çalışsam da o çalışma enerji, beyin jimnastiği, beynim çalışıyor. Oturup köşeyi ne yapayım" dedi.