Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan eski eşe mesaj: Karınla yataktayım

Davidson mesajlarından birinde "Kim kelimenin tam anlamıyla tanıdığım en iyi anne. O çocuklar için yaptığı şey harika ve o senin çocuklarının annesi olduğu için çok şanslısın. "Artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bitirdim. S... git" deyince Kanye West kızdı.