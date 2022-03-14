Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan eski eşe mesaj: Karınla yataktayım
Kim Kardashian, 44 yaşındaki Kanye West'e Şubat 2021'de boşanma davası açtı. Ayrılık kararından sonra Pete Davidson ile aşk yaşayan Kim Kardashian'ın eski aşkı zaman zaman çıldırıp çifte saldırıyor. Sürekli sosyal medyadan çifti hedef alan Kanye West'in son olarak Davidson ile yazışmaları sızdı. Pete Davidson eski eşe verdiği yanıtla olay oldu.
Kim Kardashian esi eşi Kanye West'ten kurtulamıyor. Kanye West sosyal medyada Kardashian ailesini hedef alırken Pete Davidson'u da atlamıyor. Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ve eski eşi Kanye West'in yazışmaları sosyal medyaya düştü.
TİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ
Öte yandan evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmedi.
14 ŞUBAT'TA KAMYON DOLUSU GÜL
Ünlü rapçi, ayrıca '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.