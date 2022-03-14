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MagazinKim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan eski eşe mesaj: Karınla yataktayım
HaberlerMagazin Haberleri Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan eski eşe mesaj: Karınla yataktayım
• 14 Mart 2022 - 14:16 • Son Güncelleme:

Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson'dan eski eşe mesaj: Karınla yataktayım

Kim Kardashian, 44 yaşındaki Kanye West'e Şubat 2021'de boşanma davası açtı. Ayrılık kararından sonra Pete Davidson ile aşk yaşayan Kim Kardashian'ın eski aşkı zaman zaman çıldırıp çifte saldırıyor. Sürekli sosyal medyadan çifti hedef alan Kanye West'in son olarak Davidson ile yazışmaları sızdı. Pete Davidson eski eşe verdiği yanıtla olay oldu.

• 14 Mart 2022 - 14:16 • Son Güncelleme:
1Kim Kardashianın sevgilisi Pete Davidsondan eski eşe mesaj: Karınla yataktayım
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Kim Kardashian esi eşi Kanye West'ten kurtulamıyor. Kanye West sosyal medyada Kardashian ailesini hedef alırken Pete Davidson'u da atlamıyor. Kim Kardashian'ın sevgilisi Pete Davidson ve eski eşi Kanye West'in yazışmaları sosyal medyaya düştü.

2Kim Kardashianın sevgilisi Pete Davidsondan eski eşe mesaj: Karınla yataktayım

Davidson mesajlarından birinde "Kim kelimenin tam anlamıyla tanıdığım en iyi anne. O çocuklar için yaptığı şey harika ve o senin çocuklarının annesi olduğu için çok şanslısın. "Artık bize bu şekilde davranmana izin vermemeye karar verdim ve sessizliğimi bitirdim. S... git" deyince Kanye West kızdı.

3ŞOKE EDEN POZ

ŞOKE EDEN POZ

West ünlü komedyene "Şu an neredesin?" diye sorunca aldığı yanıt bombaydı. Pete Davidson yataktan bir pozunu paylaşıp "Karınla yataktayım" dedi.

4Kim Kardashianın sevgilisi Pete Davidsondan eski eşe mesaj: Karınla yataktayım

Karşılıklı bir süre yazışmaya devam eden ikilinin özel mesajları sosyal medyada "Kim ikisinden de kurtulmalı" yorumlarına sebep oldu.

5TİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ

TİRAZI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Öte yandan evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kim Kardashian ve Kanye West, 2 Mart'ta boşanmıştı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi, Kardashian'ın bekar ilan edilme talebini yasal olarak kabul ederken, West'in itirazını dikkate almamıştı. İkilinin, dört çocuğunun velayeti ve mal paylaşımı konusu ise henüz netleşmedi.

614 ŞUBATTA KAMYON DOLUSU GÜL

14 ŞUBAT'TA KAMYON DOLUSU GÜL

Ünlü rapçi, ayrıca '14 Şubat Sevgililer Günü'nde Kardashian'a bir kamyonet dolusu kırmızı gül göndermişti. Daha önce, "Tanrı, Kim ile yeniden bir araya gelmemi istiyor." diyerek, ailesini geri istediğini ifade eden Kanye West, 14 Şubat hediyesini de Instagram'dan yayınlamıştı. Ünlü isim, üzerinde, "Benim görüşüm gayet açık ve berrak..." yazılı olan siyah bir kamyonetin kasasındaki yüzlerce gülün fotoğrafını sosyal medyadan paylaşmıştı.

7Kim Kardashianın sevgilisi Pete Davidsondan eski eşe mesaj: Karınla yataktayım

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