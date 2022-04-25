Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.4870.57EURO15.87-0.27USD14.760.16ALTIN905.11-1.14
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    YaşamKilosu 1000 TL, resmen yok satıyor! Birçok hastalığa iyi geliyor, yetişmesi 1 ay sürüyor...
    HaberlerYaşam Haberleri Kilosu 1000 TL, resmen yok satıyor! Birçok hastalığa iyi geliyor, yetişmesi 1 ay sürüyor...
    ABONE OL

    Kilosu 1000 TL, resmen yok satıyor! Birçok hastalığa iyi geliyor, yetişmesi 1 ay sürüyor...

    Kilosu 1000 liradan satılıyor. Adeta yok satılıyor. Yetişmesi yaklaşık 1 ay sürüyor. Birçok hastalığa iyi geliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, böbrekleri temizliyor, idrar ve balgam söktürücü özelliğe sahip. Özellikle kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak da tüketiliyor.

    • 25 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
    • 25 Nisan 2022 - 14:12 • Son Güncelleme:
    1Kilosu 1000 TL, resmen yok satıyor Birçok hastalığa iyi geliyor, yetişmesi 1 ay sürüyor...

    Sason ilçesinde 3 bin metre yükseklikteki Mereto ve Zoveser Dağları eteklerinde yetişen, birçok hastalığa iyi geldiği ileri sürülen zuzubak otu, dağ köylerinde yaşayan vatandaşlar için önemli bir geçim kaynağı oldu.

    2Kilosu 1000 TL, resmen yok satıyor Birçok hastalığa iyi geliyor, yetişmesi 1 ay sürüyor...

    Özelikle yöre halkı tarafından yemeklerde baharat olarak tüketilen zuzubak otu, bölgede azalması nedeniyle bu yıl bir kilogramı bin liradan alıcı buluyor.

    3Kilosu 1000 TL, resmen yok satıyor Birçok hastalığa iyi geliyor, yetişmesi 1 ay sürüyor...

    Zuzbak otunun çok şifalı olduğunu belirten vatandaşlardan Fersende Bilmez, "Her dilde Zuzubak olarak bilinir. Yüksek kesimlerde, taşlı alanlarda yetişiyor. Her yerde yetişmez. Bir kilosu bin lira civarındadır. Sason’da en yüksek dağlarda bulunur.

    4Kilosu 1000 TL, resmen yok satıyor Birçok hastalığa iyi geliyor, yetişmesi 1 ay sürüyor...

    Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor. Yetişme süresi yaklaşık bir aydır. Bir ay içerisinde olup bitiyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir" dedi.

    5Zububak otu faydaları

    Zububak otu faydaları

    Ağız ve bademcik iltihabı sökücüdür. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Böbrekleri temizler.

    6Kilosu 1000 TL, resmen yok satıyor Birçok hastalığa iyi geliyor, yetişmesi 1 ay sürüyor...

    Böbreklerdeki kum ve taş oluşumunu engellemeye yardımcı olur. İdrar ve balgam söktürücü özelliğe sahiptir.

    7Kilosu 1000 TL, resmen yok satıyor Birçok hastalığa iyi geliyor, yetişmesi 1 ay sürüyor...

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Pandeminin gözdesi villalarda bayram yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

    Pandeminin gözdesi villalarda bayram yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı

    Avrupa’da temizlik başladı! Rus ajanları tek tek avlıyorlar...

    Avrupa’da temizlik başladı! Rus ajanları tek tek avlıyorlar...

    Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...

    Kuvvetli yağışlar başlıyor, gün verildi! Meteoroloji son dakika açıkladı! Günlerce sürecek, çok sayıda il için flaş uyarı...

    Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu

    Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu