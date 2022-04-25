Kilosu 1000 TL, resmen yok satıyor! Birçok hastalığa iyi geliyor, yetişmesi 1 ay sürüyor...

Çok güzel bir kokusu var. Yemeğe katılınca yemeğin kokusu da çok güzel oluyor. Yetişme süresi yaklaşık bir aydır. Bir ay içerisinde olup bitiyor. Kaya tuzuyla dövülerek ufaltılıp yemeklerde baharat olarak tüketilir. Çok şifalı bir bitkidir" dedi.