Kilden Atatürk ve Yeşilçam yıldızlarının minyatürlerini büyük beğeni topladı
Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü usta öğreticisi Hatice Çolak, polimer kilden Mustafa Kemal Atatürk'ün harbiye yıllarından başlayarak tarihsel dönem içindeki halleri ile bazı Yeşilçam yıldızlarının minyatürlerini yapıyor. Usta öğreticisi Hatice Çolak, ' Atatürk serisini yaş kronolojisine göre çalışıyorum. Harbiyeli Mustafa Kemal, Kurmay Yüzbaşı Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı'ndaki Mustafa Kemal şeklinde çalıştım. Genç hallerinden çok fotoğrafa ulaşamadım ama yaş ilerledikçe fotoğraflarını bulmak daha da kolaylaşıyor. Atatürk serisi 12 eserden oluşacak' dedi.
AA
• 06 Mart 2025 - 09:58 • Son Güncelleme:
AA
• 06 Mart 2025 - 09:58 • Son Güncelleme: