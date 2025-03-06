Kilden Atatürk ve Yeşilçam yıldızlarının minyatürlerini büyük beğeni topladı

Çok bilinen bir malzeme değil, ayrıca polimerden bu tarz çalışan bir elin parmağını geçmez. Yetişkin kişilerin 45 santimetre civarında boy orantılarına göre çalışıyorum. Bir kişiyi çalışırken gülen fotoğrafını istiyorum. Gülerkenki halini sağdan ve soldan çalışıyorum.