Kiev'e ilerleyen devasa Rus konvoyunu 30 kişilik gizli ekip durdurdu!

Ukrayna ordusu, dünyanın en büyük ordularından biri olan Rusya'ya karşı tarih yazıyor. Onlar sadece 30 askerden oluşan küçük ve kimsenin hakkında pek de konuşmadığı bir birlik. Üstelik ortak özellikleri IT yani Bilgi teknolojisi uzmanı. Yarış bisikletlerine atlayıp Kiev sırtlarında dolaşıyorlar. Sıcak çatışmaların ortasında bunu yapmalarının nedeni ise herkesi şaşkına çevirdi.