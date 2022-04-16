DHA
• 16 Nisan 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi! Kuaföre parayı vermeden gitmişti
Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edilmişti. Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık kuaför salonuna giderek, yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip kızının borcunu ödedi.
DHA
• 16 Nisan 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre 'Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek' diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi.
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Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık’ın ücret ödemeden kuaförden kaçtığı iddiası üzerine çıkan haberleri sonrasında baba Ali Küçükbalçık işyeri sahibi ile iletişime geçti.
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