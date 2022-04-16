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MagazinKibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi! Kuaföre parayı vermeden gitmişti
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DHA
• 16 Nisan 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:

Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi! Kuaföre parayı vermeden gitmişti

Şarkıcı Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık'ın Ataşehir'de saçlarını yaptırdığı kuaförden, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden kaçtığı iddia edilmişti. Kibariye’nin eşi Ali Küçükbalçık kuaför salonuna giderek, yanlış anlaşılma olduğunu söyleyip kızının borcunu ödedi.

DHA
• 16 Nisan 2022 - 12:32 • Son Güncelleme:
1Kibariyenin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi Kuaföre parayı vermeden gitmişti
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Şarkıcı Kibariye 12 Nisan Salı günü Ataşehir'deki kuaföre 'Kaynaklarımı söktüreceğim. Kızım da gelecek' diyerek randevu aldı. Bir gün sonraki randevuya Kibariye'nin kızı Birgül Küçükbalçık tek başına geldi.

2Kibariyenin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi Kuaföre parayı vermeden gitmişti

Birgül Küçükbalçık'ın saçlarına bakım ve boya yapıldı. Yaklaşık 4 saat süren işlemlerin tamamlanmasının ardından iddiaya göre, 'Ödemeyi annem yapacak' diyerek ücret ödemeden koşarak uzaklaştı.

3Kibariyenin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi Kuaföre parayı vermeden gitmişti

İşyeri sahibi Fuat Tanış “ Bütün arkadaşlarımız en güzel hizmet verdiler. Böyle bir durumun olmasından dolayı biz de çok üzüldük. Yakıştıramadık şikayetçi olacağız” demişti.

4Kibariyenin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi Kuaföre parayı vermeden gitmişti

Kibariye’nin kızı Birgül Küçükbalçık’ın ücret ödemeden kuaförden kaçtığı iddiası üzerine çıkan haberleri sonrasında baba Ali Küçükbalçık işyeri sahibi  ile iletişime geçti.

5Kibariyenin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi Kuaföre parayı vermeden gitmişti

Burada bir yanlış anlaşılma olduğunu, ödemeyi yapmak istediklerini söyledi.

6Kibariyenin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi Kuaföre parayı vermeden gitmişti

Öğleden sonra kuaföre giden Ali Küçükbalçık kızının 2 bin 500 liralık ücretini ödedi.

7Kibariyenin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi Kuaföre parayı vermeden gitmişti

İşyeri sahibi Fuat Tanış “2 gün önce talihsiz bir olayla karşınıza geldik. Kibariye hanımın eşi Ali beyin de böyle bir durumdan haberi yokmuş.

8Kibariyenin eşi Ali Küçükbalçık, kızının borcunu ödedi Kuaföre parayı vermeden gitmişti

Kendisi de haberlerde duymuş. Bu sabah geldi, ödemeyi yaptı. Böyle bir skandalla anılmaktan kendilerinin de çok üzgün olduklarını dile getirdiler. Neyse ki olay tatlıya bağlandı." diye konuştu.

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