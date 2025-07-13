Keşan'da çiftçilerin unutulmaz düğünü! Böyle konvoy çok az görülür

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Yaptığımız işlerde, belde halkının çok sevdiği bir kişi oldum. Bu nedenle böyle farklı bir organizasyon ile beldemizden çıkmayı planladık. Hem kendimize güzel bir hatıra olsun istedik hem de gençlerimizi çiftçiliğe tekrardan adapte edebiliriz diye düşündük" diye konuştu.