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Kentsel dönüşüm için boşaltılan binada insan cesedi bulundu! Ailesiyle kavga ettikten sonra uzun süre araçta yaşamış

20.08.2026 - 13:47Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Doğan Can CESUR- Harun ŞAHBAZOĞLU/ İSTANBUL (DHA)-

Şişli'de kentsel dönüşüm için boşaltılan binada Ayhan Akkoç (56) 'un cesedi bulundu. Ailesiyle kavga etmesinin ardından uzun süre hafif ticari araçta kalan ve hamallık yapan Akkoç'a bir arkadaşı, boşaltılan binadaki dairesinin anahtarını verdiği öğrenildi. Başında düşmeye bağlı olabileceği değerlendirilen kanama izi de bulunan Akkoç’un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

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1Kentsel dönüşüm için boşaltılan binada insan cesedi bulundu! Ailesiyle kavga ettikten sonra uzun süre araçta yaşamış

Olay, dün saat 18.10 sıralarında Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında bulunan 2 katlı metruk binadan kötü koku geldiği yönünde ihbarda bulunuldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binaya giren ekipler, Ayhan Akkoç’u yatar halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akkoç’un hayatını kaybettiği belirlendi.

2Kentsel dönüşüm için boşaltılan binada insan cesedi bulundu! Ailesiyle kavga ettikten sonra uzun süre araçta yaşamış

HAFİF TİCARİ ARAÇTA YAŞIYORDU


Polis ekiplerinin bilgisine başvurduğu bina sahibi Muammer Y., Akkoç’un arkadaşı olduğunu, düzenli bir işte çalışmadığını ve zaman zaman hamallık yaptığını söyledi. Akkoç’un babasıyla tartıştıktan sonra 34 BR 3680 plakalı hafif ticari araçta uzun süredir kaldığını anlatan Muammer Y., tanıdığı olması nedeniyle yaklaşık 15 gün önce metruk binanın anahtarlarını arkadaşına verdiğini belirtti.

3Kentsel dönüşüm için boşaltılan binada insan cesedi bulundu! Ailesiyle kavga ettikten sonra uzun süre araçta yaşamış

ANAHTARLARI TESLİM EDECEĞİ GÜN PENCEREDE GÖRÜLDÜ


Muammer Y., Akkoç’u son olarak 14 Ağustos’ta gördüğünü ve bu görüşmede anahtarları geri istediğini ifade etti. Akkoç’un anahtarları 17 Ağustos’ta teslim edeceğini söylediğini anlatan Muammer Y., arkadaşından bir daha haber alamadığını belirtti. Binanın yakınındaki kahvehanenin sahibi Sezer G. ise Akkoç’u son olarak 17 Ağustos sabahı binanın penceresinde gördüğünü söyledi.

4Kentsel dönüşüm için boşaltılan binada insan cesedi bulundu! Ailesiyle kavga ettikten sonra uzun süre araçta yaşamış

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU


Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesinin ardından olay yerine nöbetçi savcı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Akkoç’un cansız bedeni üzerinde yapılan ilk incelemede kesici alet yarasına rastlanmadı.

5Kentsel dönüşüm için boşaltılan binada insan cesedi bulundu! Ailesiyle kavga ettikten sonra uzun süre araçta yaşamış

Başında düşmeye bağlı olabileceği değerlendirilen kanama izi bulunan Akkoç’un vücudunda başka bir dış müdahale bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Ayhan Akkoç’un cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.