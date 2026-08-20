Kentsel dönüşüm için boşaltılan binada insan cesedi bulundu! Ailesiyle kavga ettikten sonra uzun süre araçta yaşamış

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Muammer Y., Akkoç’u son olarak 14 Ağustos’ta gördüğünü ve bu görüşmede anahtarları geri istediğini ifade etti. Akkoç’un anahtarları 17 Ağustos’ta teslim edeceğini söylediğini anlatan Muammer Y., arkadaşından bir daha haber alamadığını belirtti. Binanın yakınındaki kahvehanenin sahibi Sezer G. ise Akkoç’u son olarak 17 Ağustos sabahı binanın penceresinde gördüğünü söyledi.