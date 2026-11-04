Kendi imkanlarıyla yaptı, görenler inanamadı! 16 yaşındaki mucit Hakkari'de imkansızı başardı

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Uçağı geliştirip ilerleyen zamanlarda yarışmalara katılmak istediğini belirten Kaynak, yeteri kadar malzemesi olmadığı için birçok projesinin yarım kaldığını dile getirdi.Dronda da uçakta kullandığı malzemelerden yararlandığını söyleyen Kaynak, "Dronu yaparken birçok başarısız deneme yaşadım. Birçok kez kırıma uğradım. Elimdeki pervaneler de yetersizdi. Yapıştırıcıyla tekrar kullanılabilir hale getirdim. Dronu tarım işlerinde kullanmak için yaptım. Pet şişeleri drona sabitledim. Bunlar servo motorla aşağı ve yukarı hareket edebiliyor. İçine bırakılan tohumlar sürülmüş tarlaya dökülebiliyor. Dronda kamera da var. Uçağa da kamera ekleyecektim ama elimde o boyutta kamera yoktu. Bu iki aracı uçurmaktan zevk alıyorum. Sürekli uçuruyorum. Bunları geliştirip daha uzağa göndermek istiyorum. Köy sakinleri de yaptığım çalışmalardan memnun kalıyor, onların da ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.