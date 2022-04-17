Kendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi!

İddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren Kendall Jenner hayranlarını mest etti. NBA takımı Phoenix Suns’ın yıldız oyuncusu Devin Booker’la birlikte olan Kendall Jenner, annesinin kendisine sürekli ne zaman ebeveyn olacağını sorduğunu söyleyerek gündeme gelmişti.