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MagazinKendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi!
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• 17 Nisan 2022 - 12:27 • Son Güncelleme:

Kendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi!

Paylaşımlarıyla olay yaratan model Kendall Jenner yine sosyal medyayı salladı. Annesi Kris Jenner’ın kendisine doğurması için baskı yaptığını açıklamasıyla son günlerde gündeme gelen Jenner üstsüz havuz pozuyla dikkat çekti.

• 17 Nisan 2022 - 12:27 • Son Güncelleme:
1Kendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi
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İddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren Kendall Jenner hayranlarını mest etti. NBA takımı Phoenix Suns’ın yıldız oyuncusu Devin Booker’la birlikte olan Kendall Jenner, annesinin kendisine sürekli ne zaman ebeveyn olacağını sorduğunu söyleyerek gündeme gelmişti.

2Kendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi

Jenner/Kardashian ailesinin tek çocuksuz üyesi bebek yapmayı pek düşünmüyor. Sosyal medyada sık sık özel hayatından kareleri paylaşan Jenner havuz keyfi yaptı.

3Kendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi

Kendi markasına ait içki şişesiyle poz veren Jenner bikini üstünü çıkardı ama elleriyle göğüslerini kapamayı da ihmal etmedi.

4Kendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi

Kendall Jenner'ın bu paylaşımı sosyal medyayı salladı.

5Kendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi

Jenner, ayna karşısında çekilen pozları paylaşmayı çok seviyor. İşte o pozlardan bazıları...

6Kendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi
7Kendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi
8Kendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi

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