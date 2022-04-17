• 17 Nisan 2022 - 12:27 • Son Güncelleme:
Kendall Jenner son paylaşımıyla adından söz ettirdi!
Paylaşımlarıyla olay yaratan model Kendall Jenner yine sosyal medyayı salladı. Annesi Kris Jenner’ın kendisine doğurması için baskı yaptığını açıklamasıyla son günlerde gündeme gelen Jenner üstsüz havuz pozuyla dikkat çekti.
• 17 Nisan 2022 - 12:27 • Son Güncelleme:
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İddialı tarzıyla adından sıkça söz ettiren Kendall Jenner hayranlarını mest etti. NBA takımı Phoenix Suns’ın yıldız oyuncusu Devin Booker’la birlikte olan Kendall Jenner, annesinin kendisine sürekli ne zaman ebeveyn olacağını sorduğunu söyleyerek gündeme gelmişti.
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Kendi markasına ait içki şişesiyle poz veren Jenner bikini üstünü çıkardı ama elleriyle göğüslerini kapamayı da ihmal etmedi.