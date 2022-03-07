• 07 Mart 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu! Alef'ten sonra...
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunucu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları oyuncuyu artık bir dizide izlemek istiyor. Gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu iddialara göre, Disney Plus için hazırlanan "Gri" adlı dijital diziye sıcak bakıyor.
• 07 Mart 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
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Son olarak "Alef" adlı dijital dizide rol alan Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları yakışıklı oyuncunun artık setlere dönmesini bekliyor. Bir süredir Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan oyuncu proje seçiminde oldukça titiz davranıyor.
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İmirzalıoğlu ekran yerine yine tercihini dijitalden yana kullandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu'nun bir süredir OGM Pictures'ın Disney Plus için hazırladığı "Gri" adlı dijital diziye sıcak baktığı ortaya çıktı.