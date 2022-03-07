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MagazinKenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu! Alef'ten sonra...
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• 07 Mart 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi belli oldu! Alef'ten sonra...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunucu olan Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları oyuncuyu artık bir dizide izlemek istiyor. Gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu iddialara göre, Disney Plus için hazırlanan "Gri" adlı dijital diziye sıcak bakıyor.

• 07 Mart 2022 - 14:40 • Son Güncelleme:
1Kenan İmirzalıoğlunun yeni projesi belli oldu Aleften sonra...
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Son olarak "Alef" adlı dijital dizide rol alan Kenan İmirzalıoğlu'nun hayranları yakışıklı oyuncunun artık setlere dönmesini bekliyor. Bir süredir Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan oyuncu proje seçiminde oldukça titiz davranıyor.

2Kenan İmirzalıoğlunun yeni projesi belli oldu Aleften sonra...

İmirzalıoğlu ekran yerine yine tercihini dijitalden yana kullandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu'nun bir süredir OGM Pictures'ın Disney Plus için hazırladığı "Gri" adlı dijital diziye sıcak baktığı ortaya çıktı.

3Kenan İmirzalıoğlunun yeni projesi belli oldu Aleften sonra...

Dizinin yazarı daha önce "Bizim Hikâye", "Kızım" ve "Kırmızı Oda" gibi izlenme rekorları kıran projelere imza atan Banu Kiremitçi Bozkurt...

4Kenan İmirzalıoğlunun yeni projesi belli oldu Aleften sonra...

Diziyi "Muhteşem Yüzyıl" başta olmak üzere unutulmaz dizileri çeken Taylan Biraderler yönetecek.

5Kenan İmirzalıoğlunun yeni projesi belli oldu Aleften sonra...

"Gri" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu kendi adıyla oynayacak.

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