Kedi 'reis' sahibinin omzunda İstanbul'u keşfediyor

Ailesinin isteğiyle sahiplendiği ve "Reis" ismini verdiği kediyle daha sonra sağlam bir bağ kurduğunu anlatan Emrah, "Baba-oğul gibi olduk. 11 yaşında oğlum var, Reis'e en az onun kadar bağlıyım ve seviyorum. Omzumda gezmeye alışması fıtratla, sevgiyle alakalı. Biz ona iyi bir aile olduk, o da bize iyi bir kedi olduğu için aramızda bir bağ kuruldu." dedi.