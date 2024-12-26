Kedi 'reis' sahibinin omzunda İstanbul'u keşfediyor
Omzuna yattığı sahibiyle İstanbul'un tarihi ve turistik mekanları ile sokaklarını gezen, nostaljik tramvay ve vapurla yolculuk da yapan "Reis" isimli kedi adeta seyyah gibi kenti dolaşıyor. Fitness eğitmeni Hakan Emrah, Kız Kulesi, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Camii ve Taksim Meydanı gibi İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini Reis isimli kedisiyle yaklaşık 3 yıldır geziyor.
AA
• 26 Aralık 2024 - 17:08 • Son Güncelleme:
AA
• 26 Aralık 2024 - 17:08 • Son Güncelleme: