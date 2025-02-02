Keban Barajı'nda sular çekildi 2 bin 800 yıllık tarih ortaya çıktı! Pertek Kalesi'nin gizemli tarihine ışık tutacak
Tunceli'de, Urartular döneminde tepenin üzerine inşa edilen ve 1974'te Keban Baraj Gölü'nün suları altında kalmasıyla ada görünümüne kavuşan 2 bin 800 yıllık Pertek Kalesi’nin alt kısmında bulunan nizamiyesi, kuraklık nedeniyle barajın su seviyesi düşünce ortaya çıktı. Kaleye teknesiyle yolcu taşıyan Hıdır Turan da geçmiş dönemde burada nizamiyenin olduğunu dedesinden dinlediğini belirterek, 'Keban Barajı olmadan önce burada Murat Nehri vardı. Burada ulaşım keleklerle yapılıyordu' dedi.
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-
• 02 Şubat 2025 - 11:15 • Son Güncelleme:
Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)-
• 02 Şubat 2025 - 11:15 • Son Güncelleme: