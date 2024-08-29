Kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor! Ağabeyi gözaltında... Kolundaki ısırık izleri dikkat çekti

Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Tabii ki bu süreç içerisinde birçok ihbarlar gelmektedir. Asıllı, asılsız olsa da her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Yer altı görüntüleme cihazlarına kadar Jandarma Genel Komutanlığı tarafından imkanları kullanılıyor. Merak etmeyin, isteğimiz bu kızımıza niyetimiz sağ salim ulaşmaktır.