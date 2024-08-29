Kayıp Narin'i arama çalışmaları devam ediyor! Ağabeyi gözaltında... Kolundaki ısırık izleri dikkat çekti
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları sürüyor. Arama çalışmalarının 8'inci gününde gözaltına alınan şüphelinin Narin Güran'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan ağabeyin kolundaki ısırık izinin Narin Güran'a ait olup olmadığının tespiti için şüphelinin İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
• 29 Ağustos 2024 - 07:07 • Son Güncelleme:
• 29 Ağustos 2024 - 07:07 • Son Güncelleme: