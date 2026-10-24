Kaybolmaya yüz tutan mesleğini 45 yıldır çekiç vurarak yaşatmaya çalışıyor

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Bakır kazan üretiminin yoğun emek gerektirdiğini belirten Kavasoğlu, bir kazanın yapımının 2-3 gün sürdüğünü anlatarak, "Bir koyunun ya da keçinin kılını saymak ne kadar zorsa, vurduğumuz çekiç darbelerini saymak da o kadar zor. Bir kazanı ortaya çıkarmak için binlerce, belki milyonlarca çekiç darbesi vuruyoruz. Bu işin içinde emek, sabır ve yılların birikimi var. Fabrikasyon üretim yaygınlaştı ancak bizim yaptığımız işte el işçiliği ön planda. Eskiden askeri birlikler ve cezaevleri için de bakır yemek kazanları yapardık. Bugün bu ürünlerin yerini büyük ölçüde paslanmaz çelik kazanlar aldı" diye konuştu.