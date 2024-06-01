Kavurucu ve yakıcı sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı: Hafta sonu havalar nasıl olacak?

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR 15°C, 29°C Az bulutlu ve açık



DENİZLİ 21°C, 36°C Az bulutlu ve açık



İZMİR 21°C, 31°C Az bulutlu ve açık



MUĞLA 13°C, 34°C Az bulutlu ve açık