Kavurucu ve yakıcı sıcaklar geliyor! Meteoroloji son hava tahmin raporunu yayınladı: Hafta sonu havalar nasıl olacak?
Sağanak yağışlarla geçen mayıs ayından sonra hazirana güneşli ve sıcak havalarla girdik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni tahmin raporunu yayımladı. Yayınlanan son rapora göre, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. En yüksek hava sıcaklıklarının İzmir'de 31-35, Aydın'da 36-41, Çanakkale'de 29-35, Balıkesir'de 34-40, Manisa'da 35-41 dereceler arasında olacağı bildirildi. Sıcaklıklar İstanbul'da ise 28 ila 32 derece arasında olacak.
• 01 Haziran 2024 - 18:39 • Son Güncelleme:
• 01 Haziran 2024 - 18:39 • Son Güncelleme: