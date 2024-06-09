Kavurucu sıcak hava dalgası bastıracak: Sıcaklık rekoru kırılacak! 'Bu sene meteorolojik afet yaşanacak'

Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Gerçi bugün itibari ile hava bir tık serinleyecek hatta İç Anadolu Bölgesi bir miktar yağmur da alacak ama sonrası yine tufan... Bu yaz sıcaklık rekorları kırılacak. Geçtiğimiz yıl İstanbul, 41.3 derece ile son 85 yılın rekorunu kırmıştı. Bu yıl termometre 42-43’ü görecek. Peki ne oldu da sıcak daha haziranın başında birdenbire bastırdı? Bu yılın farkı ne? Ve dahası beynimiz kavrulmasın, kalbimiz teklemesin diye ne gibi önlemler alınmalı? Hürriyet'ten Fulya Soybaş en çok merak edilen soruları Prof. Orhan Şen'e yöneltti.