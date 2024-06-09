Kavurucu sıcak hava dalgası bastıracak: Sıcaklık rekoru kırılacak! 'Bu sene meteorolojik afet yaşanacak'
Bütün sıcak yazları unutun. Bu yıl çok farklı olacak. Görülmemiş sıcaklıklar geliyor. Sıcaklık rekoru kırılacak. Termometre 43 dereceyi aşacak. Asfalt eriten sıcaklar uzun süre etkili olacak. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bu yaz hep böyle sıcak mı olacak, hiç mi serinlemeyeceğiz diye sormayın. Çünkü size iyi bir haberim yok! Bu sıcak bitmeyecek. Hatta daha da bastıracak” diye konuştu.
• 09 Haziran 2024 - 07:58 • Son Güncelleme:
• 09 Haziran 2024 - 07:58 • Son Güncelleme: