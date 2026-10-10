Kastamonu'da kestane vatandaşların yüzünü güldürüyor: Ormanlardan toplanıyor, 350 liraya kadar alıcı buluyor

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Doğanyurt ilçesinde 25 yıldır kestane üretimi yapan Devrim Uçar, "Giresun, Trabzon, Samsun, İstanbul gibi illere gönderiyorum. Orta boy kestaneyi 250 TL, iri boy kestaneyi ise 350 TL’ye satıyoruz. Her gün 3 ila 5 ton arasında mal veriyorum. Aslında bu kestanemiz kuzu kestanesi. Tatlı olmasından dolayı kestanemiz meşhurdur. Bartın, Bursa gibi şehirlerde yetişen kestaneyle aynı değil. Oraların kestanesine benzemez. Kuzu kestanesi çürümez. Bu sene kestanemiz çok oldu. Biz de burada temizliyoruz. Çürük yok. Bu sene verim güzeldi. Miktar olarak az ama geçen seneye göre çok iyi. Ormanlardaki hastalık biraz azaldı. İnşallah seneye bu kestane daha güzel olacak, daha iyi olacak. Devletimiz zararlıyla mücadele için ormanlara böcek salımı yapıyor, ilaç veriyorlar. Bu zararlı çok faydasız oldu. Gal arısından ormanlarımız arınırsa daha güzel olacak" dedi.