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Kastamonu'da cami imamının ölümüyle sonuçlanan saldırı: Şüpheli gözaltında

15.10.2026 - 15:22Güncellenme Tarihi:

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde bir şahsın kafasına odunla vurduğu cami imamı hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli ormanlık alanda yakalandı.

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1Kastamonu'da cami imamının ölümüyle sonuçlanan saldırı: Şüpheli gözaltında

Olay, Tosya ilçesi Yağcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisi imam hatibi İrfan Vurucu (40), ormanlık alandaki ağaç kesim noktasında çalışırken, daha önce husumetli olduğu K.Ç. arkasından gelerek kafasına odunla vurdu. İrfan Vurucu, aldığı darbeyle olay yerinde hayatını kaybetti. K.Ç. ise olay yerinden kaçtı.

2Kastamonu'da cami imamının ölümüyle sonuçlanan saldırı: Şüpheli gözaltında

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde İrfan Vurucu’nun hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, K.Ç. isimli şüpheliyi ormanlık alanda yakalayarak gözaltına aldı.

3Kastamonu'da cami imamının ölümüyle sonuçlanan saldırı: Şüpheli gözaltında

Olay yerine gelen İrfan Vurucu’nun yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olay yerinde Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Vurucu'nun cenazesi morga kaldırıldı.

4Kastamonu'da cami imamının ölümüyle sonuçlanan saldırı: Şüpheli gözaltında

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5Kastamonu'da cami imamının ölümüyle sonuçlanan saldırı: Şüpheli gözaltında

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