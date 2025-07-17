Kastamonu'da 'beyaz altın' nöbeti'! Hasadı devam eden ürünün değeri yükselince silahla nöbet tutmaya başladılar

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Bu zahmetli ve maliyetli bir iş. 10 bin dönemlik alan için sadece gündelikçi parası ödüyoruz. Bu faaliyetler de yüksek olduğu için hırsızlık olayı olduğunda canımız yanıyor. Biz de böyle bir çözüm bulduk. 24 saat boyunca tarlamızı kameramızla gözlüyoruz. Telefonumuza, ‘sarımsak çalmaya çalışan birinin yakalandı' diye mesaj geldi. Ondan sonra nöbet beklemeye başladık" diye konuştu.