Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf muhasebeciden geldi: Eksikleri gidermek çok masraflıydı
Kartalkaya 78 kişinin hayatına mal olan yangına ilişkin soruşturmada tutuklanan Grant Kartal’ın muhasebe müdürü Kadir Özdemir’den savcılık ifadesinde itiraf geldi: ‘Otelin genel müdürü eksikleri gidermek çok masraflı diyerek itfaiye denetiminin iptalini istedi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı’nın yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi’.
• 28 Ocak 2025 - 07:13 • Son Güncelleme:
• 28 Ocak 2025 - 07:13 • Son Güncelleme: