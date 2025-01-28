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Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf muhasebeciden geldi: Eksikleri gidermek çok masraflıydı

Kartalkaya 78 kişinin hayatına mal olan yangına ilişkin soruşturmada tutuklanan Grant Kartal’ın muhasebe müdürü Kadir Özdemir’den savcılık ifadesinde itiraf geldi: ‘Otelin genel müdürü eksikleri gidermek çok masraflı diyerek itfaiye denetiminin iptalini istedi. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı’nın yönlendirmesiyle iptal dilekçesi verildi’.

• 28 Ocak 2025 - 07:13 • Son Güncelleme:
• 28 Ocak 2025 - 07:13 • Son Güncelleme:
1Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf muhasebeciden geldi: Eksikleri gidermek çok masraflıydı

Bolu, Kartalkaya’da 36’sı çocuk, 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklanırken, tutuklular arasında bulunan otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, savcılık ifadesinde itiraf geldi.

2Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf muhasebeciden geldi: Eksikleri gidermek çok masraflıydı

Milliyet'te yer alan habere göre 12 Aralık 2024’te otel yönetimi tarafından muhasebe müdürü Kadir Özdemir’in de imzasıyla Bolu Belediyesi’nden yangına yeterlilik raporu başvurusunda bulunuldu. Başvuruya ilişkin 16 Aralık’ta Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün incelemesi sonucu 8 başlıkta otelin yangına elverişsiz olduğu tespit edildi.

3Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf muhasebeciden geldi: Eksikleri gidermek çok masraflıydı

Otel yönetimi 22 Aralık’ta Bolu Belediyesi’ne verdiği ikinci dilekçesinde, rapor talebinin geri çekilmesini istedi. Bolu Belediyesi ise talep üzerine rapor başvurusunun iptal edildiğini bir yazı ile otel yönetimine bildirdi.

4Talimat yöneticiden

Talimat yöneticiden

Özdemir, savcılıkta denetim raporuyla ve sonrasında olanları aktardı: “İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı çalışan C. isimli kişiden öğrendim. Bunun üzerine şirketteki yöneticim Ahmet Demir’i arayarak durumu kendisine ilettim. Ardından da Ahmet Demir’e otelin yangın güvenliği ile ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştüm. Gülener, ‘İptal dilekçesi verin’ dedi. Bu talimat üzerine iptal dilekçesi hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras bana bu ‘Eksiklikleri gidermek çok masraflı’ denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim’ dedi.”Belediyenin bu eksiklikleri belirlemesini rağmen, neden şikayetçi olmadığı ve kamu kurumlarına bunu neden iletmediği soruşturma konusu.

5Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf muhasebeciden geldi: Eksikleri gidermek çok masraflıydı

Gece saatlerinde çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener (44), İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun (44) ve itfaiye personeli İrfan Acar’ın (35) ifadeleri ortaya çıktı. Gülener, Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadede, “Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum ve tarafıma isnat edilen bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma suçunu anlamamaktayım. Gerek belediye olarak gerekse sorumlu olduğum birimler tarafından dosyaya tüm belgeler sunuldu. Tüm deliller toplandı. Delil karatma şüphem bulunmamaktadır” dedi.

6Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf muhasebeciden geldi: Eksikleri gidermek çok masraflıydı

Kenan Coşkun ise mahkemede verdiği ifadesinde, yangında onlarca insanı kurtardıklarını söyledi ve serbest bırakılmasını istedi.İrfan Acar da otelle ilgili tüm eksiklikleri bildirdiğini söyleyerek, suçlamaları reddetti: “Bana görev tevdi edildiğinde yanlış hatırlamıyorsam, 13 katlı bir binanın bütün eksikliklerini kalem kalem tespit ederek ilgili birimlere bildirdim. Görevimi savsaklamak gibi bir durumum olmamıştır. Bakmakla yükümlü olduğum, tutuklanmam halinde telafisi imkânsız zararlara uğrayacak 8 aylık bir bebeğim ile 1’inci sınıfa başlamış bir evladım var.” -AA

7Denetim firması yetkilisine gözaltı

Denetim firması yetkilisine gözaltı

Yangına ilişkin denetim firması yetkilisi İstanbul’da gözaltına alındı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık AŞ’nin yetkilisi Ali A. hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul’da gözaltına alınarak Bolu’ya getirilen zanlının İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sürüyor. Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, “FQC Global Danışmanlık AŞ ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar” iddiasında bulunmuştu.

8Vicdansızlık Meclis gündeminde

Vicdansızlık Meclis gündeminde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya’da vefat eden vatandaşların hatıralarına saygısızlık eden, yaşları 18’den küçük 3 Suça Sürüklenen Çocuk’un Van, Diyarbakır ve İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğünü bildirdi. Gözaltına alınan çocuklarla ilgili Meclis Dijital Mecralar Komisyonu Başkanvekili AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, “Çocuklarımızın yanlışa, suça sürüklenmemesi için yetkililer, ilgili sorumluluk alanındaki kişiler gereğini yapmalı” dedi. Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu da dijital platformlarda çocuklara yönelik tehlike ve risklere ilişkin çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Bu konu siyaset üstü bir konu ve her kesimden samimi bir destek istiyoruz” diye konuştu.