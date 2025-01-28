Kartalkaya otel yangınında ilk itiraf muhasebeciden geldi: Eksikleri gidermek çok masraflıydı

Talimat yöneticiden

Özdemir, savcılıkta denetim raporuyla ve sonrasında olanları aktardı: “İtfaiyenin denetim raporunun olumsuz olduğunu bana bağlı çalışan C. isimli kişiden öğrendim. Bunun üzerine şirketteki yöneticim Ahmet Demir’i arayarak durumu kendisine ilettim. Ardından da Ahmet Demir’e otelin yangın güvenliği ile ilgili olumsuz rapor aldığını bildirdim ve Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüştüm. Gülener, ‘İptal dilekçesi verin’ dedi. Bu talimat üzerine iptal dilekçesi hazırladık. Aynı zamanda bu konuları Grand Kartal Genel Müdürü Emir Aras ile de görüştüm. Emir Aras bana bu ‘Eksiklikleri gidermek çok masraflı’ denetimi iptal edebiliyorsak iptal ettirelim’ dedi.”Belediyenin bu eksiklikleri belirlemesini rağmen, neden şikayetçi olmadığı ve kamu kurumlarına bunu neden iletmediği soruşturma konusu.