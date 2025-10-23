Kars'ta her ilçede başladı! Hasatla birlikte çiftçinin kabusu da devam ediyor

5

Ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirten çiftçi Erdağı, "Şimdi hasadı gerçekleştiriyoruz. İşin sonuna geldik, az kaldı işimiz, bundan sonra Şeker Fabrikası'na gidiyor pancarlar, burada hayvanlarımıza küsbe olarak, melas olarak geliyor hayvanlarımıza, toz şeker yapılıyor. Veya diğer şekerler yapılıyor. Bu şekilde her yıl ülkemizin ekonomisini canlandırmak için şeker pancarı ekiyoruz" diye konuştu.