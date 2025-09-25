Kars'ta deneme amaçlı uygulandı! Verim arttı! Çiftçinin kazancı katlandı

2

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Kars'ın tarım ve hayvancılıkta öne çıktığını söyledi. Kars'ın özellikle büyükbaş hayvancılıkta Türkiye'de en büyük potansiyele sahip illerden biri olduğunu ifade eden Aydın, şöyle konuştu: "İlimizde hayvancılığın genellikle mera ve geniş yaylalara dayanan bir yöntemi var. Kışla birlikte hayvanların beslenmesinde ve bunların yem ihtiyacını karşılamasında farklı alternatif alanlara, alternatif yem bitkilerine ihtiyacımız var. Bu sene demonstrasyon (çiftçilere uygulamayı göstermek için yapılan deneme ekimleri) amaçlı çeşitli alanlarda silajlık mısır ekilişlerini gerçekleştirdik. Bu ekilişlerle birlikte aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığının da bizlere göndermiş olduğu destekler doğrultusunda hümik asit uygulamasını gerçekleştirdik. Hümik asit uygulaması ile yaptığımız demonstrasyonlarda yaklaşık yüzde 60-70 fazla verim elde ettiğimizi görmüş olduk."