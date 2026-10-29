Kars’ta alternatif ürün olarak yetiştirildi! İlk hasadı yapıldı: Yeni gelir kapısı oldu

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Hasat yapılan tarlayı gezen Semiz, üreticilerle bir araya gelerek ayçiçeğinin ekim sürecinden hasat dönemine kadar gerçekleştirilen çalışmalar üzerine sohbet etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üretim alanındaki çalışmalar ve ayçiçeği yetiştiriciliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bölgede ağırlıklı olarak sürdürülen geleneksel tarımsal faaliyetlerin yanında alternatif ürünlerin yetiştirilmesi, üretim deseninin çeşitlendirilmesi açısından önem taşıyor. Çaybaşı köyünde 80 dönümlük alanda gerçekleştirilen ayçiçeği üretiminin de ilçedeki tarımsal faaliyetlere çeşitlilik kazandırması hedefleniyor.