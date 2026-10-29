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Kars’ta alternatif ürün olarak yetiştirildi! İlk hasadı yapıldı: Yeni gelir kapısı oldu

29.10.2026 - 10:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kars’ın Selim ilçesinde 80 dönümlük alanda alternatif ürün olarak yetiştirilen ayçiçeğinin ilk hasadı gerçekleştirildi. Tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla ekilen ayçiçeğinin, bölgedeki çiftçiler için yeni bir gelir kapısı oluşturması hedefleniyor.

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1Kars’ta alternatif ürün olarak yetiştirildi! İlk hasadı yapıldı: Yeni gelir kapısı oldu

Kars'ın Selim ilçesinde 80 dönümlük alanda yetiştirilen ayçiçeğinin hasadı gerçekleştirildi. Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz de üreticilerle birlikte hasat programına katılarak çalışmaları yerinde inceledi.Kars’ın Selim ilçesinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar sürerken, Çaybaşı köyünde yetiştirilen ayçiçeğinde hasat heyecanı yaşandı.

2Kars’ta alternatif ürün olarak yetiştirildi! İlk hasadı yapıldı: Yeni gelir kapısı oldu

Selim Kaymakamı Mehmet Ali Semiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Çaybaşı köyünü ziyaret etti. Köyde üreticiler tarafından 80 dönümlük alanda ekimi gerçekleştirilen ayçiçeğinin hasat programına katılan Kaymakam Semiz, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden ve çiftçilerden bilgi aldı.

3Kars’ta alternatif ürün olarak yetiştirildi! İlk hasadı yapıldı: Yeni gelir kapısı oldu

Hasat yapılan tarlayı gezen Semiz, üreticilerle bir araya gelerek ayçiçeğinin ekim sürecinden hasat dönemine kadar gerçekleştirilen çalışmalar üzerine sohbet etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de üretim alanındaki çalışmalar ve ayçiçeği yetiştiriciliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Bölgede ağırlıklı olarak sürdürülen geleneksel tarımsal faaliyetlerin yanında alternatif ürünlerin yetiştirilmesi, üretim deseninin çeşitlendirilmesi açısından önem taşıyor. Çaybaşı köyünde 80 dönümlük alanda gerçekleştirilen ayçiçeği üretiminin de ilçedeki tarımsal faaliyetlere çeşitlilik kazandırması hedefleniyor.

4Kars’ta alternatif ürün olarak yetiştirildi! İlk hasadı yapıldı: Yeni gelir kapısı oldu

Hasat programında çiftçilerle yakından ilgilenen Kaymakam Mehmet Ali Semiz, üreticilere emeklerinden dolayı teşekkür ederek hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.Çaybaşı köyündeki program, ayçiçeği hasadının gerçekleştirilmesi ve üreticilerle yapılan görüşmelerin ardından sona erdi.

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