Kars'ta 2 bin 500 rakımda toplanıyor, kilosu 400 liradan satılıyor! 'Dağlardan şifa fışkırıyor'

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Bülent Çelik ise kuşburnu mesaisine başladıklarını dile getirerek, "Şu anda 2 bin 500 rakımda, Sarıkamış'ta kuşburnu topluyoruz. Sarıkamış'ta kuşburnuları çok lezzetli ve çok meşhurdur." diye konuştu.