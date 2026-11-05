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Kars'ta 2 bin 500 rakımda toplanıyor, kilosu 400 liradan satılıyor! 'Dağlardan şifa fışkırıyor'

05.11.2026 - 12:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, kış aylarının şifa kaynağı ve sofraların vazgeçilmezi olan kuşburnu meyvesini toplama mesaisi sürüyor. 2 bin 500 rakımlı vadilerden toplanan doğal kuşburnuları kurutup marmelat ve reçele dönüştüren yöre halkı, kilogramını 400 liradan satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

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Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kış sofralarının vazgeçilmezi kuşburnu toplama mesaisi devam ediyor.

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İlçenin 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Acısu ve Handere bölgelerinde turuncu ve siyah renklerde yetişen kuşburnuları, ekim ayından itibaren bölgede yaşayanlar tarafından toplanıyor.

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Doğal ortamından toplanan kuşburnu, yaklaşık bir hafta serin ortamda kurutuluyor. Bu işlemin ardından kaynatılarak marmeladı ve reçeli yapılıp kavanozlara dolduruluyor. Bazı vatandaşlar, bir kısmı kışın tüketilen kuşburnu marmeladı ve reçelinin kilosunu 400 liradan satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

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Kuşburnu toplayanlardan Ömer Ayan, AA muhabirine, Sarıkamış'ta toplanan kuşburnunun çok kıymetli olduğunu söyledi.

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Ayan, kuşburnunun kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu belirterek, "Şimdi kuşburnu zamanı, geldik topluyoruz. Kuşburnunun marmeladını, şurubunu yapıyoruz. Kış için bulunmaz bir besin." dedi.

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Bülent Çelik ise kuşburnu mesaisine başladıklarını dile getirerek, "Şu anda 2 bin 500 rakımda, Sarıkamış'ta kuşburnu topluyoruz. Sarıkamış'ta kuşburnuları çok lezzetli ve çok meşhurdur." diye konuştu.

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