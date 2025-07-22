Karslı çiftçinin tek derdi çocuklarını okutmak! Bunun için yıllardır her gün sabahın köründe tarlaya gidiyor

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Amacımız sadece çocuklarımızın okuması ve iyi bir gelecekleri olması yaptığımız iş zor ama emeğimizin karşılığını alıyoruz" diye konuştu. Yıllardır pancar ekimiyle geçimini sağlayan Korkmaz ailesi için pancar, sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda umut yeşerten bir gelecek vaadi.