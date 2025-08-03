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Kars'ın köylerini tek tek gezip çiftçiyi hasada hazırlıyor! 'Bazen tekme yiyoruz'

03.08.2025 - 12:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak : AA

Kars'ın kırsal köylerinde biçerdöverlerin giremediği sığ ve dağlık alanlar atlarla sürülüp biçiliyor. Bu yüzden Kars'ta nalbantlık mesleği hala canlılığını koruyor. 72 yaşındaki nalbant Maksut Ak, oğlu ve torunuyla bölgede atla hasat yapan köyleri gezerek atların nallarını yeniliyor. Tarlaların biçilip ürünün taşınmasını yapacak atlar zorlu çalışma koşullarına bu şekilde hazırlanıyor.

1Kars'ın köylerini tek tek gezip çiftçiyi hasada hazırlıyor! 'Bazen tekme yiyoruz'

Kars'ın kırsal köylerinde hasat vakti yaklaşırken hazırlıklarda hız kazandı. Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kars'ta nalbant 72 yaşındaki Maksut Ak, oğlu ve torunuyla köyleri gezerek hasatta kullanılan atları nallıyor.

2Kars'ın köylerini tek tek gezip çiftçiyi hasada hazırlıyor! 'Bazen tekme yiyoruz'

Dede mesleğine genç yaşta başlayan Maksut Ak, yarım asrı aşkındır nalbantlığı sürdürüyor. Kent merkezinde demircilik de yapan Ak, hasat döneminde köyleri gezerek atları hasat işlerine hazır hale getiriyor.

3Kars'ın köylerini tek tek gezip çiftçiyi hasada hazırlıyor! 'Bazen tekme yiyoruz'

Sabahın erken saatlerinde hasat başlamadan oğlu ve torunuyla köylere giden Ak, hem vatandaşın işini kolaylaştırıyor hem de zamana direnen mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

4Kars'ın köylerini tek tek gezip çiftçiyi hasada hazırlıyor! 'Bazen tekme yiyoruz'

Hasat zamanında atları kent merkezine götürmekte zorlanan çiftçiler de ayaklarına gelen hizmetten memnun. Nalbant Maksut Ak, AA muhabirine, dedesinden öğrendiği mesleği yarım asrı aşkındır sürdürmeye çalıştığını söyledi.

5Kars'ın köylerini tek tek gezip çiftçiyi hasada hazırlıyor! 'Bazen tekme yiyoruz'

Hasat zamanında köylere gittiklerini anlatan Ak, "Hasat zamanı köy köy gezerek atları nallıyoruz. Sezonda yaklaşık 300 atı buluyor. Yaşıma rağmen mesleğimin yaşaması için mücadele ediyorum." dedi.

6Kars'ın köylerini tek tek gezip çiftçiyi hasada hazırlıyor! 'Bazen tekme yiyoruz'

Ustanın oğlu Serdar Ak ise dede, baba ve torun köyleri gezdiklerini belirterek, "Bazen tekme yiyoruz bazen de atın altına düşüyoruz. Çok zor bir meslek ama mesleğimizi sürdürmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

7Kars'ın köylerini tek tek gezip çiftçiyi hasada hazırlıyor! 'Bazen tekme yiyoruz'

Torun Hasan Ali Ak da yaz tatilinde dedesi ve babasına yardım ederek okul harçlığını çıkardığını dile getirdi.

8Kars'ın köylerini tek tek gezip çiftçiyi hasada hazırlıyor! 'Bazen tekme yiyoruz'

Tarımla uğraşan Ömer Koyuncu ise "Biçim sezonunda atlarımızı nallıyoruz çünkü nallamasak ayakları yara olabilir ve rahat çalışamazlar. Köylerde atlarımızı sırayla nallıyoruz, daha rahat bir biçim yapıyoruz." diye konuştu