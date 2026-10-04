Kars buz kesti! Eksi 7 derecede araçların camları dondu
04.10.2026 - 10:10Güncellenme Tarihi:
Kars’ta iki gündür etkili olan yağışlı hava yerini soğuk havaya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düşmesiyle kentte araçların camları buz tuttu.
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Hava sıcaklığını eksi 7 dereceye düştüğünü ifade eden vatandaşlar, "Hava baya soğudu yağmurdan sonra, şu anda araçların camları tamamen buz tutmuş, eksi 7 derece soğuk var. Hava bayağı soğuk" dedi.
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Yağmurun ardından sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte özellikle sabah erken saatlerde hissedilen soğuk dikkat çekti. Araç sahipleri işe ve günlük işlerine gitmeden önce camlardaki buzları kazıyarak araçlarını kullanıma hazırladı.
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Kars’ta gece sıcaklığının eksi 7 dereceye kadar düşmesi, kentte kış mevsiminin habercisi olarak değerlendirildi. Kentte soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.