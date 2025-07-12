Karadeniz'in incisi Ordu, tarihi ve efsanevi doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini büyülüyor!

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Kabakdağı Köyü'nde doğan ve 1984'ten beri turizm sektöründe çalışan Güven Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Destinasyon Organize Yaşam Bölgesi (OYB)" konseptini anlatarak, bu konuda 25 yıldır bölgede çalışma yaptıklarını söyledi.



OYB'nin, organize yaşam kelimesinden türediğini aktaran Özel, "Organize yaşam bölgesi kavramı da Kabakdağı Düşünce Kulübünün literatüre kazandırdığı bir kavram. Destinasyon OYB, gerçek yerleşim yeri ve kırsal alan demek ve altında mutlaka yerel kültür olması da gerekiyor." dedi.Yerli ve yabancı turistler için Destinasyon OYB kapsamındaki mekanların sadece yeme içme ve konaklama üzerine olmadığına dikkati çeken Özel, şöyle devam etti:"OYB felsefesi içerisinde var olan 8 başlık, evin etrafında konumlandırılıyor. Bu turizm, eğitim, sanat, spor, teknoloji, üretim olabiliyor. Misafirler rezervasyonla ağırlanıyor. Çat kapı olayımız yok. Her şey yerel kültüre bağlı olarak yapılıyor. Uluslararası rezervasyon sistemlerine de kayıtlıyız. Ayrıca 'destinationoyb.com' diye rezervasyon sitemiz mevcut. Müsait olan ev sahipleri, misafirlerini karşılıyor, evlerini misafirlere teslim ediyor ve tatillerini yapmalarını sağlıyor. Bu konaklama yerlerine biz kırsal yaşam evi ismini veriyoruz. Bu evlerde insanlar tatil yaparken dinleniyor, günü birlik Samsun, Giresun gibi yakın illeri, meşhur destinasyonları gezebiliyor. Farklı aktiviteler yapabiliyor, doğayla iç içe yaşıyor."Güven Özel, Destinasyon OYB'ye bağlı şu anda farklı köylerde 4 konaklama yeri bulunduğunu aktararak, "Ayrıca sistem kapsamında 2 tane restoran hizmeti veren yerimiz var; Hayat Oksijen Resort ve Zaprana Restoran. Aktif olarak bu çalışma içerisinde bulunan Demirci Mahallemiz de var. Eskiden Demirci Köyü'ydü. Burada da Ihlamur Kadın Çiçekleri Kooperatimiz var. Kadınlar burada ürettiklerini kooperatiflerinde satıyor. İnternet satışları da var. Aynı zamanda kahvaltı ve yemek hizmetleri de var." diye konuştu.