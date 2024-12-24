Karadeniz'de bir ilk! 200 yıllık ilaçlar, aletler Müze Eczane'de buluştu

"Pandemi dönemindeki eczacıların yoğun çalışmaları tamamlandıktan sonra elimizdeki materyalleri toplayıp Müze Eczane açmak için çalışmalara başladık. Karadeniz’in ilk ve tek Müze Eczanesi’ni yapmış olduk. Eczacılık tarihi dalında ‘Altın Havan Ödülü’ne layık görüldük. Bu da aslında yapılan işlerin suya yazılan işler olmadığını gösteriyor açıkçası. Geçen hafta sonu ödülümüzü İstanbul’a giderek aldık ve Samsun’a getirdik. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Samsun için de bir gurur kaynağıdır. Buradaki Müze Eczane’yi Samsun içerisinde daha büyük bir hale getirme hayalimiz de var. Dolayısıyla biz Samsun Eczacı Odası olarak, halkımıza hem turizm yönünden hem de geçmişini geleceğe taşımak adına bir şeyler yapmak adına yola koyulduk. Bunun gururu içerisindeyiz” diye konuştu. (DHA)