Karadeniz'de bir ilk! 200 yıllık ilaçlar, aletler Müze Eczane'de buluştu
Samsun'da bulunan Karadeniz'in ilk ve tek eczane müzesi olan 'Müze Eczane', 'Altın Havan 2024' ödülünü kazandı. 1800’lü yıllardan 2000’li yıllara kadar üretilen ilaçlar, materyaller ve ecza aletleriyle ilgi gören müzenin ödül getirmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, "Bu tarz sektörlerde yapılan işler ‘suya yazılan işler’ olarak adlandırılıp zamanla kaybolmaktadır. Ama biz eczacılık tarihi dalında ‘Altın Havan Ödülü’ne layık görüldük. Bu bizim için bir gurur kaynağı" dedi.
• 24 Aralık 2024 - 13:28 • Son Güncelleme:
• 24 Aralık 2024 - 13:28 • Son Güncelleme: