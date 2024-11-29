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GündemKar yağışları, karla karışık yağmur, gök gürültülü sağanak yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji illeri uyardı: Pazar günü başlayacak pazartesi kuvvetlenecek...
HaberlerGündem Haberleri Kar yağışları, karla karışık yağmur, gök gürültülü sağanak yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji illeri uyardı: Pazar günü başlayacak pazartesi kuvvetlenecek...

Kar yağışları, karla karışık yağmur, gök gürültülü sağanak yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji illeri uyardı: Pazar günü başlayacak pazartesi kuvvetlenecek...

Kar yağışları ile gök gürültülü sağanak yağışları hayatı olumsuz etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava tahmin raporuna göre Pazar günü başlayan yağışlar, Pazartesi günü etkisini artırarak tüm Marmara'yı etkisi altına alacak.

• 29 Kasım 2024 - 19:07 • Son Güncelleme:
• 29 Kasım 2024 - 19:07 • Son Güncelleme:
1HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

2RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin haritasına göre; Pazar günü yurdun batısına yağış giriş yapıyor. Pazartesi günü yağışlar kuvvetli şekilde yurdun tüm batısında etkisini gösterecek.

4MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°CParçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 16°CParçalı bulutlu

5EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 9°CParçalı az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 19°CParçalı az bulutlu

İZMİR 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu

6AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 3°C, 18°CAz bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°CAz bulutlu

HATAY 3°C, 15°CAz bulutlu

MERSİN 7°C, 18°CAz bulutlu

7İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 1°C, 7°CAz bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°CAz bulutlu

KONYA -1°C, 8°CAz bulutlu

YOZGAT -4°C, 1°CAz bulutlu

8BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

BOLU -3°C, 10°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 4°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

9ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA 0°C, 7°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 3°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°CParçalı ve az bulutlu

10DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -19°C, -5°CAz bulutlu

KARS -11°C, 2°CAz bulutlu

MALATYA -6°C, 4°CAz bulutlu

VAN -5°C, 5°CAz bulutlu

11GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°CAz bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 13°CAz bulutlu

SİİRT -1°C, 10°CAz bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 13°CAz bulutlu