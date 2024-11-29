Kar yağışları, karla karışık yağmur, gök gürültülü sağanak yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji illeri uyardı: Pazar günü başlayacak pazartesi kuvvetlenecek...
Kar yağışları ile gök gürültülü sağanak yağışları hayatı olumsuz etkileyecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava tahmin raporuna göre Pazar günü başlayan yağışlar, Pazartesi günü etkisini artırarak tüm Marmara'yı etkisi altına alacak.
• 29 Kasım 2024 - 19:07 • Son Güncelleme:
• 29 Kasım 2024 - 19:07 • Son Güncelleme: