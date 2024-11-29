Kar yağışları, karla karışık yağmur, gök gürültülü sağanak yurdu etkisi altına alacak! Meteoroloji illeri uyardı: Pazar günü başlayacak pazartesi kuvvetlenecek...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.



A.KARAHİSAR 0°C, 9°CParçalı az bulutlu



DENİZLİ 5°C, 19°CParçalı az bulutlu



İZMİR 10°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



MANİSA 7°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu