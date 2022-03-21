Kar yağışı tekrar başlıyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Tarih verildi, Meteoroloji'den son dakika kar açıklaması...

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas ve Kırşehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Konya, gece saatlerinde Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 3°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı



ESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı, zamanla çok bulutlu



KAYSERİ °C, 1°CParçalı bulutlu



KONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı