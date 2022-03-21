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GündemKar yağışı tekrar başlıyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Tarih verildi, Meteoroloji'den son dakika kar açıklaması...
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Kar yağışı tekrar başlıyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Tarih verildi, Meteoroloji'den son dakika kar açıklaması...

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! Kar yağışı bitti derken tarih verildi; yeniden yağışların başlayacağı zaman belli oldu. Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Soğuk hava dalgası yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürürken, İstanbul'da da kar yağışları sona erdi. Yeni haftayla birlikte çok sayıda ilde kar yağışları devam ediyor. Vatandaşlar kar ve yağmurun ne zaman sona ereceğini merak ediyor. 'Bu son kar diye sevinmeyin' diyen Bünyamin Sürmeli, o tarihe işaret ederek yeniden yağışların başlayacağı tarihi duyurdu. Bugün ise ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklaması ve kar yağışı duyurusu...

• 21 Mart 2022 - 13:52 • Son Güncelleme:
• 21 Mart 2022 - 13:52 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı tekrar başlıyor Yeni soğuk hava dalgası geliyor Tarih verildi, Meteorolojiden son dakika kar açıklaması...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

2Kar yağışı tekrar başlıyor Yeni soğuk hava dalgası geliyor Tarih verildi, Meteorolojiden son dakika kar açıklaması...

Sıcaklığın ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

3MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

4Kar yağışı tekrar başlıyor Yeni soğuk hava dalgası geliyor Tarih verildi, Meteorolojiden son dakika kar açıklaması...

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.

5SALI GÜNÜ İÇİN UYARI YAPILAN İLLER

SALI GÜNÜ İÇİN UYARI YAPILAN İLLER

Salı günü için Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Van için turuncu kodlu uyarı; Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Tunceli, Yalova için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.

6UYARILAR NE ANLAMA GELİYOR

UYARILAR NE ANLAMA GELİYOR?

SARI KODLU UYARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

7KAR YAĞIŞI YENİDEN GELİYOR

KAR YAĞIŞI YENİDEN GELİYOR

Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar bu son kar diye beklerken Sürmeli, Nisan ayında da kar yağacağını söyledi.

8TARİH VERDİ

TARİH VERDİ

"Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli " Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek.

9Kar yağışı tekrar başlıyor Yeni soğuk hava dalgası geliyor Tarih verildi, Meteorolojiden son dakika kar açıklaması...

Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.

10Kar yağışı tekrar başlıyor Yeni soğuk hava dalgası geliyor Tarih verildi, Meteorolojiden son dakika kar açıklaması...

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

11Kar yağışı tekrar başlıyor Yeni soğuk hava dalgası geliyor Tarih verildi, Meteorolojiden son dakika kar açıklaması...

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

12Kar yağışı tekrar başlıyor Yeni soğuk hava dalgası geliyor Tarih verildi, Meteorolojiden son dakika kar açıklaması...

Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

13BUGÜN HAVA NASIL MARMARA

BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, (Edirne çevreleri ile Balıkesir'in güneyi hariç) hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°CÇok bulutlu, hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

14EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 11°CParçalı bulutlu

İZMİR °C, 11°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

15AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisinin aralıklarla hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°CParçalı bulutlu

ANTALYA °C, 15°CParçalı bulutlu

HATAY °C, 12°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

16İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas ve Kırşehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Konya, gece saatlerinde Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı, zamanla çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°CParçalı bulutlu

KONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı

17BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

18ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

19DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, -3°CÇok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 6°CParçalı bulutlu

VAN °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

20GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu

21SALI GÜNÜ HAVA DURUMU

SALI GÜNÜ HAVA DURUMU

22ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU

ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU

23PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU

PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU

24CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

25CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU

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