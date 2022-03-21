Kar yağışı tekrar başlıyor! Yeni soğuk hava dalgası geliyor! Tarih verildi, Meteoroloji'den son dakika kar açıklaması...
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması! Kar yağışı bitti derken tarih verildi; yeniden yağışların başlayacağı zaman belli oldu. Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. Sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. Soğuk hava dalgası yurdun büyük bir bölümünde etkisini sürdürürken, İstanbul'da da kar yağışları sona erdi. Yeni haftayla birlikte çok sayıda ilde kar yağışları devam ediyor. Vatandaşlar kar ve yağmurun ne zaman sona ereceğini merak ediyor. 'Bu son kar diye sevinmeyin' diyen Bünyamin Sürmeli, o tarihe işaret ederek yeniden yağışların başlayacağı tarihi duyurdu. Bugün ise ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklaması ve kar yağışı duyurusu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (Edirne hariç), Batı Karadeniz, Orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Konya, Ankara, Kırşehir, Sivas, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklığın ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı, ancak Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
MARMARA İÇİN FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı yapılırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada; rüzgarın, Marmara Bölgesi genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) ve yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Olası ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.
SALI GÜNÜ İÇİN UYARI YAPILAN İLLER
Salı günü için Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş, Van için turuncu kodlu uyarı; Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Tunceli, Yalova için ise sarı kodlu uyarı yapıldı.
UYARILAR NE ANLAMA GELİYOR?
SARI KODLU UYARI: Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
TURUNCU KODLU UYARI: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
KAR YAĞIŞI YENİDEN GELİYOR
Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli İstanbul başta olmak üzere birçok kenti etkisi altına alan kar yağışına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşlar bu son kar diye beklerken Sürmeli, Nisan ayında da kar yağacağını söyledi.
TARİH VERDİ
"Bu son kar diye sevinmeyin" diyen Sürmeli " Nisan ayında bir kar sistemi daha göreceğiz. Bölgede dolaşan orta enlemlere akacak soğuk dalga var. Orta enlemlerde sadece Türkiye yok, Grönland ve Atlantik'in ortasından tutun da Asya'ya kadar inecek.
Orta enlemlere indiğinde bizim için de önemli demek. Mart'ın sonu ve Nisan ayının ilk yarısında bahar değerlerini görmeyeceğiz. Beklediğimiz bahar Nisan ayının ikinci yarısında olacak" dedi.
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUGÜN HAVA NASIL? MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, (Edirne çevreleri ile Balıkesir'in güneyi hariç) hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, İstanbul çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 8°CÇok bulutlu, hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 7°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 7°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif karlakarışık yağmur yüksekleri kar yağışlı
KOCAELİ °C, 7°CÇok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 11°CParçalı bulutlu
İZMİR °C, 11°CParçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkisinin aralıklarla hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 15°CParçalı bulutlu
ANTALYA °C, 15°CParçalı bulutlu
HATAY °C, 12°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas ve Kırşehir çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Konya, gece saatlerinde Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 3°CParçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 1°CParçalı, zamanla çok bulutlu
KAYSERİ °C, 1°CParçalı bulutlu
KONYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklarla hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kastamonu çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KASTAMONU °C, 2°CÇok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 3°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 1°CÇok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
KARS °C, -3°CÇok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 6°CParçalı bulutlu
VAN °C, 2°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°CParçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 8°CParçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 9°CParçalı ve az bulutlu
SALI GÜNÜ HAVA DURUMU
ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU
PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU
CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU
CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU
- Kar yağışı
- Kar yağışı meteoroloji
- Kar yağışı son dakika
- Kar yağışı istanbul
- meteoroloji uyarı
- kar yağışı başlıyor
- yeniden kar başlıyor
- Meteoroloji son dakika
- Meteoroloji kar yağışı istanbul
- Meteoroloji hava durumu
- hava durumu son dakika
- kar yağışı ankara
- Meteoroloji uyarı
- Meteoroloji kar uyarısı
- Meteoroloji sarı kodlu uyarı
- Meteoroloji turuncu kodlu uyarı
- Yeni soğuk hava dalgası