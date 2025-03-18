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GündemKar yağışı İstanbul'da başladı! Meteoroloji son dakika uyardı, daha da etkili olacak, saat verildi
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Kar yağışı İstanbul'da başladı! Meteoroloji son dakika uyardı, daha da etkili olacak, saat verildi

Meteoroloji peş peşe uyarmıştı. Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı. Kentin birçok noktasına lapa lapa kar yağdı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü. İstanbul'un genelinde sağanak yağış etkili olurken, birçok ilçeye kar yağdı. Kar yağışı için yeni tarih ve saat verildi. İşte detaylar...

DHA
• 18 Mart 2025 - 17:45 • Son Güncelleme:
DHA
• 18 Mart 2025 - 17:45 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı İstanbulda başladı Meteoroloji son dakika uyardı, daha da etkili olacak, saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kahramanmaraş çevreleri, Adana’nın kuzey kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

2Kar yağışı İstanbulda başladı Meteoroloji son dakika uyardı, daha da etkili olacak, saat verildi

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde, akşam saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

3Kar yağışı İstanbulda başladı Meteoroloji son dakika uyardı, daha da etkili olacak, saat verildi

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde, gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır" denildi.

4Kar yağışı İstanbulda başladı Meteoroloji son dakika uyardı, daha da etkili olacak, saat verildi

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre, hava sıcaklığının, ülke genelinde hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

5Kar yağışı İstanbulda başladı Meteoroloji son dakika uyardı, daha da etkili olacak, saat verildi

Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

6Kar yağışı İstanbulda başladı Meteoroloji son dakika uyardı, daha da etkili olacak, saat verildi

Yağışların, Karadeniz kıyıları (Sinop hariç), İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7Kar yağışı İstanbulda başladı Meteoroloji son dakika uyardı, daha da etkili olacak, saat verildi

Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

8İSTANBULDA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü.

9Kar yağışı İstanbulda başladı Meteoroloji son dakika uyardı, daha da etkili olacak, saat verildi

Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı. Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.

10İSTANBUL °C, 9°C

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

11İZMİR °C, 16°C

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

12ANKARA °C, 14°C

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı