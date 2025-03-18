Kar yağışı İstanbul'da başladı! Meteoroloji son dakika uyardı, daha da etkili olacak, saat verildi
Meteoroloji peş peşe uyarmıştı. Kar yağışı İstanbul'a giriş yaptı. Kentin birçok noktasına lapa lapa kar yağdı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü. İstanbul'un genelinde sağanak yağış etkili olurken, birçok ilçeye kar yağdı. Kar yağışı için yeni tarih ve saat verildi. İşte detaylar...
DHA
• 18 Mart 2025 - 17:45 • Son Güncelleme:
DHA
• 18 Mart 2025 - 17:45 • Son Güncelleme: