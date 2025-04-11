Kar yağışı fena vurdu! İstanbul, Ankara için alarm verildi, Meteoroloji saat verdi, daha kuvvetli olacak
Türkiye nisan ortasında kara teslim oldu. Baharı beklerken kış geri geldi. Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu. İstanbul, Ankara için yeni uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli fırtına ve yağışlar nedeniyle 25 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Başkent Ankara yoğun kar yağışıyla beyaza büründü, okullar tatil edildi. İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar yollara devrildi. İşte 11 Nisan 2025 cuma günü hava durumu raporu...
AA/DHA/İHA
• 11 Nisan 2025 - 07:56 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 11 Nisan 2025 - 07:56 • Son Güncelleme: