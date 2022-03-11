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GündemKar yağışı başladı! Daha da fena vuracak, Meteoroloji son dakika açıkladı, peş peşe alarm verildi, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde...
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Kar yağışı başladı! Daha da fena vuracak, Meteoroloji son dakika açıkladı, peş peşe alarm verildi, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde...

Kar yağışı başladı. Çok kuvvetli vuracak. Meteoroloji son dakika açıkladı. Uyarılar peş peşe yapıldı. İstanbul için turuncu kodlu alarm verildi. Yarın kar yağışı etkisini artırarak devam edecek. Bu gece ve yarın yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının kuvvetli şekilde etkili olduğu şehirde yağışların kaç gün daha devam edeceği yeni hava durumu raporu ile ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise İstanbul için yeni uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bugün olduğu gibi yarın için de turuncu uyarı yapıldı. AVM'lerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Cumartesi günü için 'Plan yapmayın, evinizden çıkmayın. Çıkacaksanız toplu taşımayı kullanın' uyarısı geldi. Yarın en yoğun karar beklenen gün olarak duyuruldu. İstanbul için 'turuncu' alarm verildiğini belirten Yerlikaya, 'Yarın akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık' ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte 12 Mart İstanbul hava durumu bilgisi ve son dakika haberinin detayları...

• 11 Mart 2022 - 22:03 • Son Güncelleme:
• 11 Mart 2022 - 22:03 • Son Güncelleme:
1Kar yağışı başladı Daha da fena vuracak, Meteoroloji son dakika açıkladı, peş peşe alarm verildi, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul kar teyakkuzuna geçti. Valilik birçok tedbiri açıklarken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oluyor.

2Kar yağışı başladı Daha da fena vuracak, Meteoroloji son dakika açıkladı, peş peşe alarm verildi, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, HatayBolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3Kar yağışı başladı Daha da fena vuracak, Meteoroloji son dakika açıkladı, peş peşe alarm verildi, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde...

Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

4Kar yağışı başladı Daha da fena vuracak, Meteoroloji son dakika açıkladı, peş peşe alarm verildi, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde...

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

5ALİ YERLİKAYA DUYURDU

ALİ YERLİKAYA DUYURDU

İstanbul için 'turuncu' alarm verildiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Yarın akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık' ifadelerine yer verdi.

6BOLU DAĞI D100 İSTANBUL YÖNÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

BOLU DAĞI D100 İSTANBUL YÖNÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle Bolu Dağı’nın D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönünde ise, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

7KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların; ; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:

Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE -2°C, 3°CÇok bulutlu

İSTANBUL -3°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kar yağışlı

KIRKLARELİ -5°C, 2°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kar yağışlı

KOCAELİ -4°C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

11EGE

EGE

Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -13°C, -4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı

DENİZLİ -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR -1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu

MANİSA -3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu

12AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Mersin çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmurlu, K. Maraş çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu

HATAY 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ISPARTA -8°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -8°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -7°C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı

KAYSERİ -10°C, -2°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

KIRŞEHİR -7°C, -2°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -9°C, -3°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı

DÜZCE -6°C, 0°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU -7°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK -3°C, 0°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Orta karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 0°C, 3°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

SAMSUN -1°C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

TOKAT -7°C, 0°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

TRABZON 1°C, 4°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş ve Bitlis ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS -10°C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 3°CÇok bulutlu,bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -7°C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GAZİANTEP -3°C, 6°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu

SİİRT -2°C, 5°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ŞANLIURFA -1°C, 9°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

18PROF. DR. ŞEN: KAR PAZAR GÜNÜ ŞİDDETİNİ AZALTACAK

PROF. DR. ŞEN: KAR PAZAR GÜNÜ ŞİDDETİNİ AZALTACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Tipi şeklinde kar var. Nedeni havanın çok soğuk olması. Kar yağışı akşama kadar devam edecek. İstanbul üzerinde yoğunlaşan kar yağışı. Yarın da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar devam edecek. Pazar günü şiddetini azaltacak. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 30santimi aşacak gibi" dedi.

19BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI

İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

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