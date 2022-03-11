Kar yağışı başladı! Daha da fena vuracak, Meteoroloji son dakika açıkladı, peş peşe alarm verildi, İstanbul, Ankara, İzmir ve birçok şehirde...
Kar yağışı başladı. Çok kuvvetli vuracak. Meteoroloji son dakika açıkladı. Uyarılar peş peşe yapıldı. İstanbul için turuncu kodlu alarm verildi. Yarın kar yağışı etkisini artırarak devam edecek. Bu gece ve yarın yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışı bekleniyor. Kar yağışının kuvvetli şekilde etkili olduğu şehirde yağışların kaç gün daha devam edeceği yeni hava durumu raporu ile ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise İstanbul için yeni uyarı yapıldı. Yapılan açıklamada ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bugün olduğu gibi yarın için de turuncu uyarı yapıldı. AVM'lerin çalışma saatlerinde de değişikliğe gidildi. Cumartesi günü için 'Plan yapmayın, evinizden çıkmayın. Çıkacaksanız toplu taşımayı kullanın' uyarısı geldi. Yarın en yoğun karar beklenen gün olarak duyuruldu. İstanbul için 'turuncu' alarm verildiğini belirten Yerlikaya, 'Yarın akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık' ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bolu’da, yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. Peki, İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek, ne zaman bitecek, havalar ne zaman ısınacak? İşte 12 Mart İstanbul hava durumu bilgisi ve son dakika haberinin detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul kar teyakkuzuna geçti. Valilik birçok tedbiri açıklarken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinden bu yana aralıklarla etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, HatayBolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Güneydoğu Anadolu’nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ALİ YERLİKAYA DUYURDU
İstanbul için 'turuncu' alarm verildiğini belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 'Yarın akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık' ifadelerine yer verdi.
BOLU DAĞI D100 İSTANBUL YÖNÜ ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI
Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle Bolu Dağı’nın D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu’nda İstanbul yönünde ise, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; ; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI:
Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI:
Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Çok bulutlu, doğusu ile yarın öğle saatlerinden sonra Balıkesir çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Bursa ve Yalova çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE -2°C, 3°CÇok bulutlu
İSTANBUL -3°C, 1°CÇok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere kar yağışlı
KIRKLARELİ -5°C, 2°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerinden itibaren yerel kar yağışlı
KOCAELİ -4°C, 1°CÇok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -13°C, -4°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı
DENİZLİ -4°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu
İZMİR -1°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu
MANİSA -3°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Mersin çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağmurlu, K. Maraş çevrelerinin karla karışık yağmurlu ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 4°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 3°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu
HATAY 2°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu
ISPARTA -8°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -8°C, -1°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -7°C, -2°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı
KAYSERİ -10°C, -2°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
KIRŞEHİR -7°C, -2°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri ile yarın Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -9°C, -3°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı
DÜZCE -6°C, 0°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU -7°C, 0°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK -3°C, 0°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile bu akşam saatlerinde Orta karadeniz'in yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE 0°C, 3°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
SAMSUN -1°C, 4°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
TOKAT -7°C, 0°CÇok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı
TRABZON 1°C, 4°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş ve Bitlis ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, -4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -10°C, -3°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA -5°C, 3°CÇok bulutlu,bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -7°C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile yarın öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GAZİANTEP -3°C, 6°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmurlu
SİİRT -2°C, 5°CÇok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA -1°C, 9°CÇok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
PROF. DR. ŞEN: KAR PAZAR GÜNÜ ŞİDDETİNİ AZALTACAK
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Tipi şeklinde kar var. Nedeni havanın çok soğuk olması. Kar yağışı akşama kadar devam edecek. İstanbul üzerinde yoğunlaşan kar yağışı. Yarın da sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar devam edecek. Pazar günü şiddetini azaltacak. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 30santimi aşacak gibi" dedi.
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU, EN YOĞUN KAR BEKLENEN GÜNÜ AÇIKLADI
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının cumartesi saat 18.00'den pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.